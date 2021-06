Dr. Dre wyprodukuje film biograficzny o Marvinie Gaye'u. Kiedy premiera?

Jeden z najwybitniejszych muzyków związanych z legendarną wytwórnią Motown, nazywany "Księciem Soulu" Marvin Gaye będzie bohaterem filmu biograficznego realizowanego przez studio Warner Bros. Jednym z jego producentów będzie Dr. Dre. Jak informuje portal "Deadline", film będzie nosił tytuł "What's Going On".

Marvin Gaye podczas gali Grammy w 1983 roku /Armando Gallo /Getty Images

Prace nad przeniesieniem historii Marvina Gaye'a na duży ekran trwały od lat. Z projektem od 2018 roku związany jest legendarny raper Dr. Dre, który ostatecznie wyprodukuje film.

Scenariusz filmu "What's Going On" napisze poeta i autor sztuk teatralnych Marcus Gardley, a reżyserią zajmie się Allen Hughes ("Zagrożenie dla społeczeństwa", "Martwi prezydenci"). W filmie znajdą się wszystkie najsłynniejsze utwory Gaye'a. Studio Warner Bros. zadbało o to, zawierając porozumienie ze spadkobiercami muzyka oraz wytwórnią Motown. Tytuł filmu zapożyczono z jednego z hitów Gaye'a.

W biografii muzyka znajdują się wszystkie elementy, które mogą tej produkcji zagwarantować miejsce wśród najlepszych filmów biograficznych poświęconych artystom muzycznym. Nic dziwnego, że przez lata wielu filmowców próbowało przenieść na ekran jego historię. Wśród nazwisk zainteresowanych takim filmem biograficznymi byli F. Gary Gray, Cameron Crowe, James Gandolfini, Scott Rudin, Jesse L. Martin oraz Lenny Kravitz. Nie uzyskali jednak zgody rodziny muzyka.

Gaye zginął tragicznie w przeddzień swoich 45. urodzin. 1 kwietnia 1984 roku został zastrzelony przez swojego ojca w trakcie interwencji podczas kłótni rodziców. Gaye Sr. został oskarżony o zabójstwo w afekcie i skazany na sześć lat pozbawienia wolności w zawieszeniu.

"To dla mnie bardzo osobista historia. Kiedy kręciliśmy z bratem nasz pierwszy film, udało nam się zdobyć prawa do wykorzystania 'What's Going On' w jego trailerze. Był to prawdziwy 'gamechanger', jeśli chodzi o promocję 'Zagrożenia dla społeczeństwa'. Prawie każdy mój film miał w sobie cząstkę Marvina Gaye'a, zawsze czułem z nim pewną więź. Było wielu wspaniałych artystów, ale Marvin ze swoim anielskim głosem znajduje się we własnej lidze. To Mozart muzyki rozrywkowej" - rozpływa się w zachwytach reżyser filmu.

Budżet powstającej produkcji ma wynieść 80 milionów dolarów. To największy budżet w historii, jeśli chodzi o afroamerykański film biograficzny.