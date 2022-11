20 listopada w Los Angeles odbyła się gala American Music Awards. Największą zwyciężczynią wydarzenia była Taylor Swift. Wokalistka zdobyła sześć nagród, w tym w największych kategoriach - artysta roku i album roku (za reedycję płyty "Red").

Na gali nagrodzono też Chrisa Browna, który otrzymał statuetkę w kategorii najlepszy artysta R&B.

Chris Brown wygwizdany. Co stało się na American Music Awards?

Otoczka przyznania mu wyróżnienia była mocno kontrowersyjna, gdyż po ogłoszeniu werdyktu w sali rozległy się ogromne gwizdy i buczenie. Zareagowała nawet wręczająca statuetkę Kelly Rowland.



"Przepraszam, ale proszę, uspokójcie się. Chris, bardzo dziękuję za tworzenie wspaniałej muzyki R&B. Wezmę tę nagrodę i przyniosę ją tobie. Kocham cię. Gratulacje dla ciebie i gratulacje dla wszystkich nominowanych w tej kategorii" - apelowała.

Sam wokalista nie zjawił się na ceremonii, gdyż w ostatniej chwili odwołano jego występ na gali, podczas którego miał oddać hołd Michaelowi Jacksonowi. Wokalista był oburzony z powodu takiej decyzji i obraził się na organizatorów.



Chris Brown, mimo że może liczyć wsparcie kolegów z branży muzycznej, wzbudza mnóstwo kontrowersji swoim zachowaniem. Wokalista znany jest z przemocowych zachowań wobec swoich partnerek (pobił m.in. dotkliwie Rihannę w 2009 roku) i obcych kobiet. Właśnie z tego powodu piosenkarz ma wielu przeciwników, którzy chcieliby, aby zniknął z show-biznesu.



