Dorota Masłowska to pisarka, znana m.in. z takich powieści jak "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną", czy "Paw Królowej", za którą otrzymała literacką nagrodę NIKE.

W 2014 roku pisarka zdecydowała się na dość zaskakujący krok wydając debiutancki krążek pod pseudonimem Mister D., "Społeczeństwo jest niemiłe". Na płycie oprócz Doroty Masłowskiej udzielali się także Jakub Żulczyk (dziennikarz, pisarz) i Kuba Wandachowicz (Cool Kids Of Death). Za kompozycję, teksty i śpiew odpowiadała Dorota Masłowska, a muzyczny nadzór sprawował Marcin Macuk.

Mister D. wypuścił teledyski do utworów "Chleb", "Hajs", "Ryszard", "Prezydent", "Tęcza" i "Czarna żorżeta". Największą popularnością cieszył się "Chleb" z udziałem modelki Anji Rubik - do teraz obejrzano go ponad 9,5 miliona razy.

W maju tego roku hip hopowy label SBM, otworzył poboczną wytwórnię SBM A, za pośrednictwem której planowano promocję artystów z bardziej alternatywnego nurtu. Ku zaskoczeniu słuchaczy, była to właśnie Dorota Masłowska, po nowym pseudonimem, Dorota.

Premierowy klip do piosenki "Motyle" wywołał spore kontrowersje. Wielu miłośników SBM jest zawiedzionych projektem i liczą na to, że wkrótce w SBM A pojawi się nowy, ciekawszy gracz. "Nie spodziewałem się, że będzie absolutnie wyjątkowo asłuchalna", "Po przesłuchaniu tego 'utworu' stwierdzam że Oliwka Brazil jest za***ista"; "Jedynym plusem tej 'piosenki' jest fakt, że jest dosyć krótka" - pisano w komentarzach.

W klipie widzimy tancerkę dance hall, Ale Camara, Dorotę Masłowską oraz Białasa i Solara - założycieli wytwórni.

Pisarka odpowiedziała wtedy hejt i negatywne komentarze. Masłowska zdaje sobie sprawę, że odbiór jej piosenki nie jest zbyt ciepły, ale nie przejmuje się tym. Przypomina, że jej wcześniejsze projekty także spotykały się z niezrozumieniem. Zarzuca jednak komentującym, że w ich opiniach kryją się te same cechy, co 20 lat temu.

"To jest dla mnie jak mikroplastik w naszych organizmach. Mroczne dziaderskie dziedzictwo ujawniające się w głowach małolatów, w dużej mierze dziewczyn. Konserwatyzm, przemoc, anty-wolność, terror nicość" - pisze na Facebooku.

"Ja na tym pożarze se piekę kiełbasę (wege), bo obchodzę właśnie 20lecie napisania Wojny Polsko-Ruskiej. Ten pożar jest moimi świeczkami urodzinowymi. Patrzę jak się jara. Myślę sobie, że 20 lat temu słyszałam słowo w słowo (może trochę lepsza ortografia) to samo. Że ch***ia, gówno, sraka, co to za sztuka, tylu jest utalentowanych, kto ją r*cha i że taka brzydka. Wtedy skotłowali się odbiorcy starsi, po 20 latach ten sam zestaw figur szachowych wychodzi z młodych głów: - nieuzasadniony, niesprawiedliwy awans; - zabobonna wiara w moc stosunku oralnego jako jego akceleratora; - seksualne podłoże awansu, choć też nieco komplikująca sprawę odrażająca nieatrakcyjność awansującej; - stara. gruba. zrzygałem się" [pisownia oryg.] - podsumowuje swoją refleksję na temat komentujących.



Na koniec wpisu podziękowała wszystkim współtworzącym sam utwór, a także klip do "Motyli".



Dorota i "Ojciec". Jak internauci zareagowali na nowy utwór Masłowskiej?

4 lipca w sieci pojawił się kolejny utwór Doroty, czyli "Ojciec".

Za produkcję piosenki odpowiada Lanek. Wytwórnia zapowiada, że album Masłowskiej ukaże się jeszcze w tym roku.

Jak na drugi singel pisarki zareagowali internauci?

"Nie wkłada się rąk w coś, o czym nie ma się pojęcia i myślę że ludzie dosadnie jej już to pokazali. Niech ona otworzy w końcu oczy", "Pamiętajcie, że jeszcze nie jest za późno, jeszcze możecie jej podziękować i się rozejść", "Szkoda, ze inni młodzi artyści z undergroundu nie mogą się przebić wyżej, a wchodzą jakieś No Name’y którzy nie maja zielonego pojęcia o muzyce" - piszą fani labelu SBM.

Czy tym razem Masłowska także odpowie na hejt internautów?