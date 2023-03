Dorota Masłowska to pisarka, znana m.in. z takich powieści jak "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną", czy "Paw Królowej", za którą otrzymała literacką nagrodę Nike.

W 2014 roku pisarka zdecydowała się na dość zaskakujący krok wydając debiutancki album pod pseudonimem Mister D. , "Społeczeństwo jest niemiłe". Na płycie oprócz Doroty Masłowskiej udzielali się także Jakub Żulczyk (dziennikarz, pisarz) i Kuba Wandachowicz ( Cool Kids Of Death ). Za kompozycję, teksty i śpiew odpowiadała Dorota Masłowska, a muzyczny nadzór sprawował Marcin Macuk.

Mister D. wypuścił teledyski do utworów "Chleb", "Hajs", "Ryszard", "Prezydent", "Tęcza" i "Czarna żorżeta". Największą popularnością cieszył się "Chleb" z udziałem modelki Anji Rubik - do teraz obejrzano go ponad 9,9 miliona razy.

Masłowska zdecydowała się zawiesić swój projekt, ale nie porzuciła muzycznej przygody. Za pośrednictwem labelu SBM A (czyli bardziej alternatywnej odnogi hiphopowej wytwórni SBM) pod swoim imieniem Dorota wypuściła utwory "Motyle" i "Ojciec".



Teraz nowym numerem "Weź skręć" zapowiada album "Wolne", który pojawi się 21 kwietnia. Materiał zawierać będzie 12 utworów, powstałych do bitów m.in. Białasa , Lanka , Lucassiego i Auera, który czuwał też nad całością jej brzmienia jako producent wykonawczy.

"Płyta już 21go kwietnia. W Biedronkach w całej Polsce. Jest magia i jest totalny miecz. Bity są głównie Białasa, Lucassiego i Auera. Auer też był odpowiedzialny za brzmienie całości. Okładka - Aneta Grzeszykowska. Fani SBM mówią że głupia, ale ja mówię że mądra i piękna. PS: Z tą biedrą żart! Żart żart żart" - napisała Dorota na Facebooku.

"Nie rezygnując z właściwych Mister D absurdalnych poetyk i figur, DOROTA wchodzi w emocjonalny mrok, śmiało eksplorując rzadko obecne w muzyce popularnej tematy takie jak wojna, śmierć czy kobiecy erotyzm" - czytamy w zapowiedzi płyty "Wolne".

"Po prostu używam ich [SBM-u] narzędzi i form, przez które przepuszczam siebie i swoją wrażliwość, zupełnie inną. Dochodzi do erroru. I jest to duże wyzwanie, by z tym całym tak zwanym moim dorobkiem wykonać taki skok w rozjuszony tłum" - mówiła niedawno Łukaszowi Łacheckiemu w wywiadzie dla "Krytyki Politycznej".

"To grawitowanie do medium, jakim jest własny głos, fizyczna emanacja osobowości, duszy, wynika z potrzeby wyrażenia czegoś, czego już nie mogę wyrazić w pisaniu. [...] Miałam potrzebę wyrażenia zupełnie innych rzeczy, potrzebowałam innych środków" - dodaje.



