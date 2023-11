Widzowie TVN mogli już poznać talent wokalny Doroty Gardias ( posłuchaj! ) w programie "Mask Singer", w którym pojawiały się zamaskowane gwiazdy, a publiczność i jurorzy mogli domyślać się, kto to jest, wyłącznie po głosie i małych podpowiedziach. Tam pogodynka zaprezentowała się z dobrej strony, lecz nie wszystkim podobały się jej występy.

"Widać, że śpiewa to dziewczyna, która nie robi tego na co dzień, bo ma różne barwy i próbuje dostosować je do charakteru piosenki" - mówiła wówczas Elżbieta Zapendowska. Rok po tamtym komentarzu Gardias zaskoczyła swoim muzycznym debiutem.

Za muzykę do singla "Przed siebie" odpowiedzialna jest Dorota Gardias, zaś słowa przygotował Michał Matejczuk."Piosenka opowiada o tym, żeby iść w życiu do przodu i nie oglądać się za siebie. Jest przyjemna i mam nadzieję, że się spodoba. Chciałam po prostu nagrać coś swojego, mieć z tego satysfakcję i cieszyć się śpiewaniem" - mówiła portalowi tvn24.pl Dorota Gardias.

Wideo Przed siebie

Fani już doszukują się informacji na temat muzycznej przyszłości pogodynki TVN. Gardias wyłączyła jednak możliwość komentowania utworu na platformie YouTube, a także niczego nie zdradziła w opisie nagrania. Wiemy jednak, że na początku 2024 r. pojawi się jej drugi numer pt. "Czekany". Tam za muzykę również odpowiedzialna jest Dorota Gardias, zaś tym razem słowa napisała wspólnie z Maksymilianem Ławrynowiczem i Pawłem Sotą.

Czy Dorota Gardias chce zmienić branżę?

Na wiele domysłów postanowiła odpowiedzieć sama artystka. Zapytana o to, czy planuje wydać płytę, odpowiedziała: "Jeśli uda mi się zebrać spójny materiał, to być może tak. Ale zobaczymy. Na razie muzyka to dla mnie przygoda. Chodzi o pasję i o to, żeby zrobić coś dla siebie. Nie zamierzam zmieniać zawodu" - wyjaśniła w rozmowie z tvn24.pl.

Wideo Kuzyn ft. Dorota Gardias - Karmelowy Popcorn (Official Audio)

Dorota Gardias przed swoim oficjalnym debiutem nagrała gościnną zwrotkę do numeru "Karmelowy popcorn" rapera o pseudonimie Kuzyn, a także stworzyła duet z Aleksandrą Borak pt. "Niekochane".