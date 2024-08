Dopiero co wrócił do "The Voice of Poland", a tu już takie zarzuty

O Michale Szpaku znów głośno, z uwagi na niedawną informację o tym, że wraca na fotel jurora w "The Voice of Poland" . W niedawnym wywiadzie oryginalny wokalista został poproszony, by odniósł się do niepochlebnych komentarzy - w sieci bowiem pisze się, że Szpak nie nagrywa już od jakiegoś czasu żadnych hitowych piosenek.

"Nie wiem, czy hit jest potrzebny do tego, żeby funkcjonować. Cały czas koncertuję, nagrałem płytę 'Nadwiślański mrok'(...) Dla mnie ważne jest to, żeby wyrażać w muzyce emocje, a nie to, czy piosenka będzie hitem, czy nie. To nie określa artysty i to nie określa muzyka, czy nagrywa kompozycje hitowe, czy nie" - powiedział Michał Szpak w rozmowie z Plejadą.