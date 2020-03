Don Vasyl zrobi musical o Romach? Jacek Kurski zainteresowany

Don Vasyl zaprezentował swój nowy pomysł. Jest już po rozmowach z byłym prezesem TVP, Jackiem Kurskim.

W ostatnich miesiącach Don Vasyl zmagał się z licznymi problemami.

Romski gwiazdor wpadł w kłopoty finansowe - przez brak rozliczeń ze skarbówką jego dług urósł do ponad miliona złotych.

W jego imieniu miała się tym zająć firma prowadzona przez dwóch Polaków, którzy już nie żyją.

"Jeden był po studiach muzycznych, a drugi znanym reżyserem. Oni zawiązali mi ten zespół Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy. Okazało się, że nie płacili za to podatków. W końcu się dobrała się do mnie skarbówka. Miałem do zapłacenia ok. 400 tys. zł" - opowiada Don Vasyl w wywiadzie dla "Super Expressu".

Sytuację jednak udało się załagodzić - pozwolono muzykowi spłacić dług w ratach.

Niedługo później pojawiły się kolejne problemy. W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem Don Vasyl musiał odwołać swoje koncerty.



Teraz "król Cyganów" informuje, że wpadł na pomysł stworzenia musicalu o polskich Romach.

"Napisałem chyba pierwszy na świecie musical 'Jeszcze Polska Roma nie zginęła'. Bardzo się cieszymy, bo już niebawem pan prezes (Jacek Kurski - przyp. red.) pochyli się nad pomysłem i chyba będziemy wspólnie realizować z moim przyjacielem, reżyserem, aktorem Zbysiem Lesieniem ten musical. To jest coś wspaniałego, bo tam jest wszystko: i tradycja, i kultura, i Holocaust" - mówił Don Vasyl w rozmowie z portalem plejada.pl.

Rozmowa muzyka z prezesem TVP miała miejsce zanim Kurski został odwołany ze swojego stanowiska. Wciąż jednak jest on doradcą spółki, istnieje zatem możliwość, że nakłoni pracowników TVP do realizacji pomysłu.

W lutym 2020 roku poinformowano, że TVP będzie transmitowało benefis Don Vasyla. W imprezie z okazji 55-lecia prasy artystycznej muzyka mają wziąć udział największe polskie gwiazdy.

Don Vasyl od lat angażuje się w różne projekty promujące jego kulturę. Jest m.in. organizatorem i pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku.