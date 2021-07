Don Vasyl wystąpi na gali MMA-VIP. Marcin Najman o zamieszkach polsko-romskich

Nagranie, na którym Don Vasyl pojawił się w towarzystwie Marcina Najmana, szybko obiegło sieć. Na wideo muzyk zapowiada, że wystąpi na gali MMA-VIP.

Don Vasyl wystąpi podczas gali MMA-VIP /Zawada / AKPA

Don Vasyl ( sprawdź! ) na scenie występuje od 12. roku życia. Śpiewał m.in. w zespołach Heliosi, Roma, a od 1984 z własnymi, działającymi pod różnymi nazwami: Don Wasyl i Jego Roma, Don Wasyl i Jego Rodzina, Don Wasyl & Roma i Don Wasyl i Cygańskie Gwiazdy albo Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni.

Wychowywał się w Gorzowie Wielkopolskim u boku słynnej cygańskiej poetki Papuszy. Na stałe osiedlił się w Ciechocinku, gdzie mieszka w imponującej rezydencji.



Ostatnio głośno było o muzyku z powodu jego problemów finansowych. Kłopoty finansowe Vasyla pojawiły się, gdy na jaw wyszło, że przez lata nie rozliczał się z fiskusem - w jego imieniu miała się tym zająć firma prowadzona przez dwóch Polaków, którzy już nie żyją.



"Jeden był po studiach muzycznych, a drugi znanym reżyserem. Oni zawiązali mi ten zespół Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy. Okazało się, że nie płacili za to podatków. W końcu się dobrała się do mnie skarbówka. Miałem do zapłacenia ok. 400 tys. zł" - opowiadał piosenkarz. Przez lata dług narósł do kwoty ponad miliona zł.



W ostatnich dniach w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać Don Vasyla i jego rodzinę w towarzystwie Marcina Najmana. To zapowiedź udziału muzyka w październikowej gali MMA-VIP. "Każdy może wszystko osiągnąć w życiu, a wiek to tylko liczba" - mówił Najman i dodał: "Debiut Don Vasyla na MMA-VIP już w październiku".

Internauci zaczęli zastanawiać się, czy Don Vasyl faktycznie wystąpi podczas gali. "O matko, nic więcej mi nie potrzeba", "Chcę to zobaczyć!", "Nie wierzę!", "Don Vasyl będzie się bił?!", "Gwiazda z Ciechocinka, tego właśnie brakowało" - komentowali.



Muzyk szybko jednak rozwiał wątpliwości. "To jest żart. Będę na gali, ale będę tam śpiewał" - powiedział w rozmowie z Plejadą.

Niedługo później pojawił się kolejny filmik, na którym Najman mówi o zamieszkach polsko-romskich, które miały wybuchnąć po ogłoszeniu udziału Don Vasyla w gali. "Moi drodzy, dzisiaj zwracam się do was z taki troszkę poważniejszym tematem. Otóż po tym, gdy MMA-VIP podpisało kontrakt z Don Vasylem na występ podczas trzeciej edycji, doszło do niepokojów społecznych, do rozruchów. W Mielcu społeczność romska i polska starły się ze sobą" - powiedział.



"W tym miejscu apeluję i bardzo proszę, aby wszyscy rozeszli się do domów, aby te niepokoje nie były czymś, co może spowodować poróżnienie się naszych społeczności. Żyjemy wszyscy w jednym kraju, mamy takie same prawa jako Polacy i bardzo proszę o zaniechanie tych agresywnych praktyk. Jeszcze raz powtarzam: Don Vasyl będzie gwiazdą na gali MMA-VIP 3 i tego nikt i nic nie zmieni" - dodał.



W komentarzach pod nagraniem pojawiły się słowa krytyki oraz wytłumaczenie, że sytuacja napaści na 15-latka i nie miała związku z galą MMA-VIP.