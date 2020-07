Don Vasyl o koncertach TVP. "Żyć albo nie żyć"

Telewizja Polska organizuje koncerty na żywo. Imprezy wzbudzają wiele kontrowersji. Do sytuacji odniósł się Don Vasyl.

Don Vasyl jest legendą muzyki cygańskiej /Niemiec / AKPA

Drugi koncert w ramach cyklu "Wakacyjna Trasa Dwójki" odbył się w Ostródzie.



Pod sceną widać było ludzi, którzy najwyraźniej zapomnieli o zasadach obowiązujących podczas występów plenerowych (zakrywanie nosa i ust, zajmowanie miejsc naprzemiennie).



Na scenie pojawili się m.in. czołówka disco polo - Bayer Full, Classic, Milano, Jorrgus, Defis, Exaited, gwiazda serialu "Zniewolona" - Aleksiej Jarowienko, Golec uOrkiestra, Halina Mlynkova, zespół Piersi oraz legendy muzyki romskiej - Andre i Don Vasyl.



Sytuację skomentowała Ania Karwan. "Może w końcu zobaczycie, jak bardzo jesteśmy oszukiwani względem tego, że my nie możemy wyjść zagrać koncertu. Zobaczcie, co się dzieje. To jest po prostu jawne kłamstwo i oszustwo" - mówiła w nagraniu na swoim InstaStories.



"Tak nie wolno, tak naprawdę nie wolno. My nie możemy wrócić do pracy. Moi koledzy tracą domy, płynność finansową, relacje, rozpadają się rodziny. Wymieniać dalej? Kultura upada. Pęka serce" - dodała.



Do wydarzenia TVP odniósł się również jeden z występujących tam muzyków - Don Vasyl. Przyznał, że występy na scenie Wakacyjnej Trasy Dwójki są dla niego szansą na zarobek.

"Jestem za zniesieniem tych obostrzeń, ponieważ jest to moja praca. To jest 'żyć' albo 'nie żyć' mojej rodziny. Jestem za tym, aby można było organizować koncerty. Ja i moja rodzina bardzo ubolewamy nad tym stanem, ponieważ nie mamy żadnych dochodów" - powiedział w rozmowie z "Plejadą". Podkreślił również, że uważa, że da się zorganizować bezpieczne imprezy powyżej 150 osób.