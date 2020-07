Dominika Tajner o związku z Michałem Wiśniewskim. Chciała to utrzymać w tajemnicy

Dominika Tajner zdradziła, jak wyglądało jej małżeństwo z Michałem Wiśniewskim. Dlaczego się rozwiedli?

Michał Wiśniewski wziął ślub pięć razy AKPA

Przez długi czas media i fani żyli rozstaniem i rozwodem Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner.

Reklama

Pojawiało się wiele spekulacji, dlaczego do niego doszło i co mogło być bezpośrednim powodem. Sama para na ten temat jednak milczała.

"Mój mąż złożył pozew rozwodowy. Nie spodziewałam się, że tak to się skończy. To jest dla mnie bardzo trudna sytuacja. Dla każdej znanej osoby zresztą jest to podwójnie trudne... Chciałam wszystko jak najdłużej utrzymać w tajemnicy. No ale już teraz nie ma co ukrywać. Jest mi bardzo przykro" - mówiła Dominika Tajner po rozstaniu.



"Razem, a jednak osobno. Teraz już osobno. Rozejście z klasą to pewna sztuka. Nie zawsze jest to możliwe, ale nam się finalnie udało. Jak bardzo chciałoby się dobrze, życie i tak pisze swoje scenariusze. Ale zawsze to co się dzieje, dzieje się po coś" - napisała natomiast po rozwodzie.



Było to czwarte małżeństwo lidera Ich Troje. Pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego była ówczesna wokalistka grupy - Magda Femme (1996-2001). Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003). Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008).



Michał Wiśniewski z dziećmi 1 / 9 Źródło: AKPA udostępnij

Teraz Tajner wyjawiła, co było powodem ich rozstania. "Łatwo się zgubić w rutynie codzienności, co zresztą stało się w moim małżeństwie z Michałem. Przestaliśmy rozmawiać ze sobą, dzielić się emocjami, oddaliliśmy się od siebie" - mówiła w rozmowie z "Twoim Imperium".

"Jestem na pewno bogatsza w doświadczenia, a przez to mądrzejsza, bardziej rozważna i pewnie trudniejsza w relacji z drugim człowiekiem" - dodała.