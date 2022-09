Doja Cat to amerykańska raperka, która zdobyła międzynarodową sławę. Piosenki artystki podbiły Tik Toka, mogliśmy je usłyszeć również w niemal każdej stacji muzycznej. W swoim muzycznym CV ma takie hity jak: "Say So", "Woman" czy "Get Into It". Wokalistka miała pojawić się również w Polsce podczas Open'er Festival w Gdyni, jednak w wyniku problemów zdrowotnych musiała odwołać swój występ, zasmucając masę polskich fanów.

Doja Cat: "Przestańcie kraść"! Artystka neguje działania Forever 21

Forever 21 jest międzynarodową marką fast-fashion. Początkowo amerykańską sieciówkę można było znaleźć w większych polskich miastach. Jednak w wyniku bankructwa, firma wycofała się z terenu naszego kraju.

W swoim ostatnim wpisie na Twiterze, Doja Cat oskarżyła Forever 21 o kradzież. Jak twierdzi, firma kopiuje projekty mniejszych twórców i bez pozwolenia sprzedaje jako swoje. Przykładem tego jest projekt naszyjnika należący do OHTNYC, który został powielony przez markę i umieszony na ich stronie internetowej. Wokalistka nie kryje swojego oburzenia. "Przestańcie kraść z małych firm, to żałosne" - napisała Doja. "Ci ludzie są moimi przyjaciółmi, a wy tylko ich kopiujecie" - dodała.

Doja Cat: "To moi przyjaciele". OHTNYC odpowiada Forever 21

Po publikacji wpisu artystki, rzeczony naszyjnik znikł ze strony Forever 21. Jednak internauci zdążyli zapisać zdjęcia łańcuszka. Produkt jest wręcz identyczny do oryginału stworzonego przez OHTNYC. Poszkodowana mniejsza firma, odniosła się do całej sprawy: "Forever 21, weź odpowiedzialność. Przykro nam, że to ogłaszamy, ale jako mała firma, musimy przyznać, że bardzo zniechęcające jest, gdy widzisz jak wielkie korporacje nieustannie okradają mniejszych artystów dla zysku. Sprzedajemy nasz naszyjnik 'Pearl Cross' od stycznia 2021 roku, a ostatnio Forever 21 wypuścił 'Cross Pendant Faux Pearl Necklace', który kopiuje nasz projekt jeden do jednego" - napisała marka OHTNYC.

Poszkodowani potwierdzają, że często wymyślenie jednego projektu zajmuje bardzo dużo czasu. Co więcej, w jego tworzeniu uczestniczy wiele osób, które starają się, aby finalny produkt wyszedł jak najlepiej. Zarząd Forever 21 dalej nie odniósł się do postawionych zarzutów.

