Doda znowu zachwyciła. Przekazała ważne informacje

Doda od początku kariery lubi zaskakiwać. Zawsze też chętnie chwaliła się swoją sylwetką. Na jej profilu pojawiło się zdjęcie, które wywołało falę komplementów.

Doda zapowiada premierę "Dziewczyn z Dubaju" AKPA

Nie od dziś wiadomo, że sport jest w życiu Dody równie ważny, jak muzyka. Jeszcze jako nastolatka odnosiła sukcesy sportowe, jednak porzuciła to dla kariery wokalistki.



Jak twierdzi, wysiłek fizyczny wpływa nie tylko na wygląd, ale również na samopoczucie.



"Za dwa tygodnie kończę 37 lat i jestem naprawdę dumna z pracy, którą włożyłam w swoją sylwetkę i tryb życia. Dla niektórych to świecenie tyłkiem, dla mnie dowód, że wiek można mieć w dosłownie w d..." - tłumaczyła w jednym z wpisów w mediach społecznościowych.



Teraz na jej profilu pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje w czarnej sukience. Przekazała też istotne informacje.

"Zaproszenie na premierę 'Dziewczyn z Dubaju' w moim towarzystwie zostało wylicytowane na gali charytatywnej za 40 000 zł! Pieniądze zasilą domu samotnej matki" - zdradziła.



Instagram Post

"Dziewczyny z Dubaju" to opowieść o procederze wysyłania atrakcyjnych kobiet do krajów arabskich, gdzie miały być dziewczynami do towarzystwa dla bogatych szejków. Pośredniczyć w tym mieli znani ludzie ze świata polityki, biznesu, sportu i show-biznesu.