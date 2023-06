Zdjęcia do show ruszą jeszcze w czerwcu i potrwają do września. Zwieńczeniem produkcji będzie seria ekskluzywnych koncertów, na które bilety będą dostępne w otwartej sprzedaży. Zdjęcia z udziałem Dody i osób z jej otoczenia będą realizowane miedzy innymi w jej domu, w sali treningowej, tanecznej, w studiu, w hali, gdzie odbędzie się koncert. Zobaczymy jak wiele pracy artystka wkłada w przygotowania do swoich występów i... jak wiele kosztuje to ją samą i jej najbliższych. Na kogo może liczyć gdy nie wszystko idzie tak, jak powinno? Jak udaje jej się łączyć miłość z pracą, której poświęca większość czasu?

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda o 20 latach kariery. "Nie było łatwo, ale było warto" Newseria Lifestyle

"Doda. Dream Show": Doda z nowym programem w Telewizji Polsat

"Doda. Dream Show" to nowy i jedyny format typu doku-reality poświęcony codziennemu życiu gwiazdy podczas organizacji koncertu muzycznego. Zobaczymy jak radzi sobie z problemami, które wynikają przy przygotowywaniu tak ogromnego przedsięwzięcia, jak godzi życie artystyczne z życiem prywatnym, jak funkcjonuje w sytuacjach ekstremalnego stresu. Na kształt programu wpływ będą mieli także fani oraz obserwatorzy Dody w social mediach, z którymi interakcje są istotnym elementem show", mówi Pascal Litwin, producent kreatywny z ramienia Polsatu.

W trakcie programu Doda będzie komunikować się z fanami oraz jej obserwatorami i "radzić się" ich w sprawach związanych z organizacją show. Osoby zaangażowane będą mogły w konkursach wygrać między innymi bilety na koncerty.

Za pomysł i produkcję show odpowiada Polsat i Rochstar. Reżyserem formatu jest Michał Majak, który razem z Pascalem Litwinem pracował przy programie "Doda. 12 kroków do miłości". Show cieszył się ogromnym zainteresowaniem widzów.