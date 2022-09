Doda: "Wyglądam jakbym zamieniała mikrofony na k..tasy". Zaskakujące wyznania w "Doda. 12 kroków do miłości""

Wiadomości

"Dodatek. 12 kroków do miłości" to wyjątkowy program złożony z nieopublikowanych fragmentów show "Doda. 12 kroków do miłości". W każdą sobotę premierowy odcinek możecie oglądać na Polsat Go. Drugi odcinek przyniósł między innymi zaskakujące refleksje Dody na temat jej obrazu w mediach.

Doda szuka miłości w nowym programie Polsatu /VIPHOTO /East News