Doda nie mogła powstrzymać łez. Wszystko nagrały kamery

W gabinecie u psychologa Leszka Mellibrudy, Doda omawiała spotkania w mężczyznami, którzy zgłosili się do programu i mówiła, czego oczekuje od facetów i jak wyobraża sobie relację. To trudne, czasem bolesne rozmowy. Doda zdobywa się na refleksje na temat swoich dotychczasowych związków.

"Każdy kłamie. W głupotach najmniejszych. Ja nie chce tracić na to czasu. Ja chcę komuś ufać. Bo ja chcę mieć ten czas dla nas, dla siebie, a nie na rozkładanie kartek, czerwonych linii, dochodzenia do prawdy. Bo ja i tak do tego dojdę. Wezmę go, lampa w oczy, podsłuchy, dziesięć wykrywaczy kłamstw i tak dojdę do prawdy, ale po co mi to jest?

Reklama

Ja nie chcę siebie takiej, chcę, żeby mnie mężczyzna koił. (...) Kim ja jestem wtedy? Jestem jakimś potworem. Nie chce tak żyć. Jestem wykończona psychicznie" - mówi piosenkarka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź pierwszego odcinka "Doda. 12 kroków do miłości" Polsat

Czy Leszek Mellibruda zdoła jej pomóc i z kim Doda spotka się podczas pierwszych randek, zobaczycie już w sobotę o godzinie 20:00 na antenie Polsatu.