Doda o Kasi Nosowskiej: "Jestem dumna, że docenia moje single"

Po premierze najnowszego singla Dody, Katarzyna Nosowska na swoim Instagramie napisała: "Nie znam się na takiej muzyce, ale ostatnie trzy single Dody robią na mnie wrażenie. Wszystko się zgadza".

Doda: "Jestem dumna, że Kasia Nosowska docenia moje single"

Piosenkarka nie kryje satysfakcji z tego, że tak wybitna artystka nie pozostała obojętna na jej najnowszą twórczość.

"Jestem z tego bardzo dumna, bardzo zadowolona. Znam Kasię prywatnie. Zawsze takie ciepłe słowa od każdej artystki - nie tylko z tak wielkim stażem i tak cenionej jak ona - są dla mnie ważne, bo pokazują, że idziemy w dobrym kierunku, wspierania siebie nawzajem" - mówi agencji Newseria Lifestyle Doda.

Wokalistka uważa, że ludzie z branży powinni się nawzajem wspierać, a nie rzucać sobie kłody pod nogi. Dlatego też docenia gest Katarzyny Nosowskiej i jest jej wdzięczna za dobre słowo.

"To nie jest zbyt popularne i oczywiste, że artystki promują nawzajem swoją twórczość. W Polsce jest to bardzo rzadkie zjawisko, więc to było bardzo miłe" - mówi Doda.

