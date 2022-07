Doda: "Fake Love" wygrywa z Polski. Fani Eurowizji wybrali reprezentanta na OGAE Song Contest

Jeszcze do niedawna prośby fanów Eurowizji do Dody pozostawały bez odpowiedzi, bo wokalistka nie była zainteresowana tym konkursem. W tym roku dość nieoczekiwanie ogłosiła, że zgłosiła swoją piosenkę "Fake Love" do polskich preselekcji, ale nie została zaproszona przez TVP. Okazało się, że to nie koniec eurowizyjnej przygody - utwór został wybrany do konkursu OGAE Song Contest, który jest organizowany pod szyldem Eurowizji.

Doda wystąpi podczas OGAE Song Contest /Łukasz Kalinowski /East News