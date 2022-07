Zdjęcia do programu już się zakończyły. Doda jest zadowolona z tego, że projekt, który od jakiegoś czasu kiełkował w jej głowie, został zrealizowany. Wierzy też, że spodoba się widzom i co tydzień chętnie zasiądą przed telewizorami.

"Sama go wymyśliłam, niecałe dwa lata temu wpadłam na ten pomysł, natomiast rok temu byłam na wakacjach z moją koleżanką i chodziłyśmy sobie na takie randki, które ona kreowała i umawiała ze swoich portali randkowych, które miała w telefonie. Wychodziły jej te randki świetnie, moje kończyły się po trzech minutach. Ona sama się śmiała, mówiąc: stara, ty nie widzisz samej siebie z boku, jakie ty robisz miny, jak ty gadasz, jak ty gasisz tych facetów, jakby ktoś to oglądał albo to nagrał, to po prostu byłaby milionowa oglądalność" - mówi agencji Newseria Lifestyle Doda.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda: Nie umiem randkować Newseria Lifestyle

Doda w programie "Doda. 12 kroków do miłości" w Polsacie

Te słowa zmobilizowały wokalistkę do tego, żeby swoją "słabość" przekuć w sukces. Postanowiła więc zdecydować się na ten randkowy eksperyment.

"Zapaliła mi się lampka i mówię: wykorzystam tę swoją ułomność i totalny brak gracji, jeżeli chodzi o randkowanie, bo ja naprawdę nie umiem randkować. Ja się do tego nie nadaję, ja jestem takim zwierzęciem, które chce się złączyć w parę na całe życie, ja nie lubię chodzić, zwiedzać, rozdawać się, tu coś sprawdzić, tam coś sprawdzić, ja chcę jednego faceta, mieć go przy sercu i już nie sprawdzać, nie szukać. Natomiast faktycznie pomyślałam sobie, że to może być ciekawy eksperyment, jeżeli ktoś z boku wybierze za mnie. I tak wymyśliłam projekt 'Królowa szuka króla'" - mówi.

Później artystka szukała producentów i stacji telewizyjnej, której spodobałby się taki projekt.

"Udało się zacząć współpracę z Polsatem, później udało się znaleźć program na licencji - '12 kroków do miłości', zmieniłam go trochę pod swoją koncepcję rozszerzonego reality show i tak powstała 'Doda - 12 kroków do miłości'" - mówi wokalistka.

Na potrzeby realizacji reality show Doda na 40 dni zamieszkała w specjalnie wynajętym luksusowym domu. W ten sposób z dala od zgiełku miasta chciała skupić się tylko na poszukiwaniu odpowiedniego mężczyzny. Przez cały czas wspierali ją przyjaciele: Oliwia i oficjalny sobowtór Mariusz Ząbkowski "Dżaga".

Clip Doda Melodia Ta

Ważną postacią w programie jest też psycholog - Leszek Mellibruda, z którym Doda w bardzo otwarty sposób omawiała spotkania z 12 kandydatami na życiowych partnerów. Artystka nie ukrywa, że jej prywatne doświadczenia i niezbyt udane związki wpłynęły na jej zainteresowanie relacjami z mężczyznami, ale absolutnie nie chce rezygnować z nowych znajomości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda o jubileuszu na scenie: To są bardzo fajne liczby, trzeba je podkreślać POLSAT GO

"Oczywiście, że mnie zniechęciły, ale jeżeli uczysz się jazdy na rowerze i trzy razy się przewrócisz, to znaczy, że rzucasz go w kąt? Nie, wszyscy jeżdżą na rowerze. Idąc na piechotę, kiedy mijają cię rowerzyści, myślałabyś sobie więc: kurczę, no szkoda, że nie spróbowałam jeszcze ten piąty i szósty raz, tyle fajnych rzeczy mnie ominęło. Więc będę próbować aż do skutku, aż w końcu złapię ten balans, tę równowagę i pojadę w tę piękną podróż życia" - mówi.

20 lat temu Doda wzięła udział w popularnym reality show Polsatu "Bar". To właśnie w tym programie zobaczył ją Radosław Majdan i zaproponował spotkanie. Później został jej mężem, jednak małżeństwo po trzech latach się rozpadło.

Dodajmy, że wokalistka będzie jedną z gwiazd tegorocznego Earth Festival w Uniejowie.

Czytaj także:

Doda była uzależniona od zakupów!

Polsat SuperHit Festiwal 2021: Doda i ostatnie przygotowania 1 / 9 Doda oprócz przebojów "Nie daj się" i "Dżaga" wykona swój najnowszy singel zatytułowany "Don't Wanna Hide". Źródło: Polsat udostępnij