Doda szuka męża w nowym programie telewizji Polsat

Na początku września w Polsacie startuje wyjątkowy program, którego bohaterką jest jedna z największych gwiazd polskiej estrady i najbarwniejsza postać naszego show-biznesu Dorota Aqualiteja Rabczewska. "Doda. 12 kroków do miłości" to fascynujący zapis eksperymentu psychologicznego. Celem jest odnalezienie prawdziwej miłości, a droga, która do niego prowadzi wymaga od artystki spojrzenia na siebie z zupełnie nowej perspektywy. Pomaga jej w tym psycholog, Leszek Mellibruda.

Doda szuka męża w nowym programie Polsatu /materiały promocyjne