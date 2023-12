Wokół Britney Spears w ostatnim czasie dzieje się bardzo dużo. Wszystko za sprawą premiery jej biografii "Kobieta, którą jestem". Wokalistka w 2021 roku wydostała się spod kurateli ojca, który sprawował nad nią opiekę od jej słynnego załamania nerwowego w 2008 roku, o którym rozpisywały się media na całym świecie. Akcję #FreeBritney wspierali nie tylko fani, ale także gwiazdy z otoczenia wokalistki jak Cher czy Lady Gaga. Sprawa została dokładnie opisana w jej książce wraz z ujawnieniem wielu informacji, które dotychczas nie ujrzały światła dziennego. Dodatkowo pojawiły się tam również poważne oskarżenia w kierunku m.in. Justina Timberlake'a. Autorka hitu "Toxic" pozostaje na językach wielu internautów od miesięcy.

Doda również może zaliczyć 2023 r. do bardzo udanych, przynajmniej pod względem zawodowym. Jej trasa koncertowa "Aquaria Tour" okazała się ogromnym sukcesem. Wokalistka otrzymała również nagrodę MTV EMA 2023 w kategorii najlepsza polska artystka. Przez lata wielu porównywało Dodę do Britney Spears. Fani uważali, że polska gwiazda stylizuje się na zagraniczną wokalistkę. Dziewięć lat temu obie panie mogły zobaczyć się na żywo. Doda przedstawiła to spotkanie jako spełnienie marzeń. Jak ono wyglądało?

Britney Spears odwiedziła Polskę

W 2014 r. Britney Spears przyleciała do naszego kraju, by promować swoją markę, a dokładniej kolekcję nocnej bielizny. Niewątpliwie zapamiętała spotkanie z fanami, podczas którego wydarzyło się wiele ciekawych i zabawnych rzeczy. Przykładowo dziennikarka "Dzień Dobry TVN" wręczyła gwieździe... koronkowe stringi. "To polskie ludowe stringi, tradycyjne i ręcznie robione na szydełku" - wyjaśniła. "Uwielbiam je! Dziękuję, są piękne" - odpowiedziała wtedy z uśmiechem wokalistka. Nietypowych sytuacji zdarzyło się wówczas wiele, a jedną z nich było spotkanie z ogłaszaną przez internautów jako skandalistka Dody.

"Moje marzenie się spełniło. Love u Britney" - pisała dziewięć lat temu Doda. Co ciekawe, o spotkaniu dowiedziała się dokładnie w dniu, w którym się wydarzyło, zaledwie kilka godzin wcześniej. "Nie miałam czasu, żeby przygotować coś spektakularnego, ale to magiczny bursztyn z Polski, coś na szczęście" - tłumaczyła Doda swojej idolce.

Britney Spears prezentuje bieliznę - Warszawa, 24 września 2014 r. 1 / 5 Źródło: AKPA

"Miałyśmy chwilę czasu. Jest bardzo ciepłą, bardzo fajną osobą. Życzyłam jej, żeby starała się być szczęśliwa i nie przejmowała się niczym oraz nikim" - zdradziła wtedy polska wokalistka portalowi eSerwis. Dodała również, tym razem na łamach plejada.pl, że mimo wszystko ma ogromny niedosyt. Głównie z tego względu, że przez emocje niewiele pamięta z tamtego zdarzenia. "To niestety taka moja mała masakra, ponieważ chciałabym pamiętać, a mało pamiętam z tego wszystkiego, bo się strasznie stresowałam".

Interakcja Britney z fanami była intensywna, lecz... wyjątkowo krótka. Gwiazda na rozdawanie autografów poświęciła zaledwie pięć minut. Po tym krótkim incydencie poszła do salonu, w którym dostępna była wtedy jej kolekcja. "Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tu z wami być. Przyleciałam z Londynu, a następnie udaję się do Niemiec" - powiedziała na odchodne.