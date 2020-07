Doda pokazała zdjęcie spod prysznica. "Nie wszystko złoto co się świeci"

Ponad 19 tys. polubień zebrało jedno z najnowszych zdjęć Dody na Instagramie. Wokalistka pokazała się w kabinie prysznicowej.

Doda pracuje przy filmie "Dziewczyny z Dubaju" AKPA

Poprzez swoje zachowanie i wizerunek Doda ( sprawdź! ) jest zdecydowanie jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiego show-biznesu.

"DZIŚ MIJA DOKŁADNIE 2 lata od kiedy kupiliśmy prawa do książki "dziewczyny z Dubaju". Nie sądziłam że proces pisania scenariusza i przygotowania do filmu jest tak czasochłonny i pracochłonny. To wspaniałe że ciągle się mogę czegoś uczyć i nabywać nowych doświadczeń ale też dzielić się moją wiedzą z innymi" - napisała Doda na Instagramie.

"Nie wszystko złoto co się świeci" - tak podpisała zdjęcie zrobione w kabinie prysznicowej.

Internauci dopytują, czy fotografia została zrobiona na planie filmu "Dziewczyny z Dubaju", nad którym Doda obecnie pracuje jako współproducentka (to będzie jej debiut w tej roli).



Reżyserią zajmie się Maria Sadowska, która w swoim dorobku ma m.in. pracę przy filmie Piotra Woźniaka-Staraka "Sztuka kochania".

"Dzięki producentom Emilowi Stępniowi [mąż Dody] i Dodzie, którzy we mnie uwierzyli i obdarzyli ogromnym zaufaniem, będę mogła wam opowiedzieć niezwykłą historię 'Dziewczyn z Dubaju'" - napisała na swoim Instagramie reżyserka. "Czuję, że będzie to niesamowita podróż zarówno na poziomie artystycznym, jak i zawodowym" - dodała.

Scenariusz do filmu jest już gotowy. Jego autorem jest pracujący w Polsce słoweński reżyser Mitja Okorn, który znany jest z takich produkcji jak "Listy do M.", "Planeta singli" i serial "39 i pół".

"Dziewczyny z Dubaju" to oparta na faktach książka Piotra Krysiaka o bohaterkach "afery dubajskiej" z 2015 roku. To historia o zorganizowanej prostytucji Polek z arabskimi klientami. Autor opisuje, w jaki sposób gwiazdy show-biznesu były werbowane i jak wyglądała ich praca. Opowieść oparta jest w dużej mierze na dokumentacji sądowej.

Doda ujawniła też gwiazdorską obsadę filmu - na ekranie pojawią się m.in. Katarzyna Figura, Jan Englert i Beata Ścibak-Englert, Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk i Józef Pawłowski. W jednej z głównych ról pojawi się też włoski model i aktor Giulio Berruti.

"Zadaniem 'Dubajek' jest, by młode dziewczyny poczuły dumę i satysfakcję ze swoich ambicji, ciężkiej pracy i niechodzenia na skróty. Aby sztuczny blichtr niektórych

celebrytek nie był wzorem do naśladowania i powodem do zazdrości. W tej historii za każdą kupioną firmową torebką kryje się sprzedaż moralności i siebie" - napisała Doda.

"Nie zapomniałam jednak o drugiej stronie medalu. Film pokaże również hipokryzję klientów z Polski, którzy do dnia dzisiejszego cieszą się z nienagannego medialnego wizerunku mężów i ojców. Ups" - dodaje producentka.

Film "Dziewczyny z Dubaju" trafi do kin 22 stycznia 2021 r.