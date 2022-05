Doda nie narzeka pewnie na brak zajęć. Ostatnie miesiące to też dla niej czas zmian. Zapowiedziała, że "zaczyna żyć tak, jakby każdy dzień miał być ostatni" i poszła za słowami Coco Chanel - "Kiedy kobieta obcina włosy to znak, że wkrótce zmieni swoje życie".

W styczniu pokazała się w skróconych włosach, później kolejny raz postawiła na zmianę - zdecydowała się na pofarbowanie włosów w odcieniach fioletu.



Teraz postanowiła wykorzystać długi weekend i odpocząć trochę od codziennych zajęć. Dla relaksu wyruszyła na górską wycieczkę. "Żeby tradycji stało się zadość - Majówka w górach. Miałam pierwszy raz w życiu na nogach raki , w dłoni czekan, uprząż na tyłku i wspinałam się jak ta lala, a potem zjeżdżałam na linie ze szczytu" - napisała. "Pokonałam wszystkie lęki jednego popołudnia. Było warto" - dodała.

Fani w komentarzach przekazali jej słowa gratulacji i zachwycali się jej zdjęciami. "No to następna Majówka skok na bungee. Zdjęcia mega!", "Królowa na szczycie", "Kosmiczne zdjęcia, dla mnie szczególnie to pierwsze. Szalona królowa" - pisali. Inni natomiast zwrócili uwagę, że "strój nie bardzo górski".