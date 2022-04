"Hej, słuchajcie, sprawa jest" - Doda zwróciła się do swoich fanów za pośrednictwem InstaStories. "Pamiętacie taką sytuację, jak zebraliśmy w tydzień dwa miliony złotych na chorą dziewczynę i obiecałem, że wysmaruję się cała oliwką, pójdę na siłownię prawie z gołymi pośladami i zrobię trening, i udało się to? Tak teraz chciałabym, żebyście pomogli mi zebrać hajs na nastolatka, który ślepnie. Potrzeba mniej pieniędzy, więc wydaje mi się, że uda nam się to zrobić, biorąc pod uwagę zasięgi i pomysł, na który wpadłam" - powiedziała piosenkarka.

Dla ścisłości, w zbiórce założonej na portalu Siepomaga na leczenie Filipa Pawełka zebrano już prawie pół miliona złotych. Potrzeba jeszcze niemal trzech milionów, aby cel zbiórki został osiągnięty.

"Znając siłę moich wszystkich adoratorów, rzucam wam taki challenge. Jeżeli zbierzemy do końca zbiórki - chyba zostało sześć dni, te pieniądze dla chłopaka, (...) to ja wam pokażę coś bardzo ekscytującego. Nie wiem, czy pamiętacie moją sesję zdjęciową do amerykańskiego 'Playboya'? (ukazała się w numerze z grudnia 2011 r. - red.) Tak, owszem, byłam w nim. To, jeśli się uda, to ja tutaj na Instagramie opublikuję sesję zdjęciową po latach w tym samym stylu, tylko może w wannie. Megaseksowną. Będę cała mokra. Więc do dzieła!" - przedstawiła swoją nietuzinkową propozycję.

18-letni Filip ze Szczecinka w woj. zachodniopomorskim zmaga się rzadką chorobą genetyczną - zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki. Jego choroba cały czas postępuje - traci wzrok. Na tę przypadłość jest lek, ale jego koszt jest gigantyczny. Nadzieją dla chłopca jest terapia genowa, którą od niedawna z powodzeniem przeprowadza się w Poznaniu.

Artystka szczególnie wsławiła się swoją działalnością charytatywną na rzecz chorych na białaczkę. Propagowała zapisywanie się do banków potencjalnych dawców szpiku - impulsem do tego było to, że jej ówczesny partner, Nergal zmagał się z białaczką. W 2011 r. otrzymała tytuł Lidera Roku w Ochronie Zdrowia w kategorii "Działalność charytatywna".