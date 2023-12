Już za parę dni do największych polskich hal zawita trasa koncertowa Dody, "Aquaria Tour". Wcześniej jednak, bo już w sylwestra, Doda wystąpi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie!

Ci, którzy byli na wcześniejszych koncertach, mogli już usłyszeć, jakie utwory gwiazda wykonuje na scenie. Wśród nich znalazła się kontrowersyjna dla niektórych kompozycja "Mama", w której Doda śpiewa o świadomej bezdzietności - z niej możemy zrozumieć, że 39-letnia wokalistka nie marzy o tym, by zostać mamą.

Na zdjęciu promującym piosenkę i teledysk możemy zobaczyć gwiazdę z dużym, ciążowym brzuszkiem. Premiera klipu odbyła się o 8 rano w sobotę 30 grudnia. Reżyserem klipu jest Przemek Dzienis, autor klipów do m.in. "Game Change" Brodki czy "Annuszki" Zalewskiego.

"Utwór inny niż wszystkie, traktujący o tym, o czym niełatwo mówić, o czym rozpoczęcie dyskusji naraża na lincz. Doda jak zwykle mówi jak jest, mówi za tych, co nie potrafią lub przed głosem kieruje nimi strach. Świadome rodzicielstwo jest tak samo ważne jak świadome nie rodzicielstwo a chyba nawet ważniejsze..." - czytamy w opisie utworu.

W nagraniu wzięły udział dzieci z Domu Dziecka w Grotnikach oraz z Domu Dziecka nad Lindą.

Doda z ciążowym brzuszkiem w klipie "Mama". Nie chce mieć dzieci

Gdy tylko pojawiła się informacja o nagraniu przez wokalistkę teledysku o bezdzietności, w którym przewrotnie ma brzuch ciążowy, część Internautów nie zrozumiała zamysłu. W komentarzach posypały się gratulacje dla Dody. "Gratulacje, w końcu będziesz mamą!"; "Wow! Gratulacje, gratulacje Dorotko, życzę zdrówka tobie i dzidziusiowi. Służy ci macierzyństwo!" - mogliśmy przeczytać w komentarzach.

Byli też tacy, którzy ripostowali te wypowiedzi przypominając, że Doda wielokrotnie wspominała, że nie planuje zostać mamą.

"Dzieci powinny być chciane, kochane, wyczekane. To nie jest dla mnie eksperyment jak '12 kroków do miłości', żeby sprawdzić, a może urodzę i jednak będzie chciane. Nie chcę się zastanawiać nad tym. Żadne dziecko na to nie zasługuje, żeby być efektem presji rodziców, babć czy społeczeństwa, tylko świadomej decyzji rodziców. Powołujesz na świat kolejną osobę, zatem wypadałoby, żeby mieć z tą dwójką stabilne, bezpieczne środowisko. Mi nikt nigdy w życiu nie dał takiego" - mówiła wokalistka w programie Karola Paciorka "Imponderabilia".

