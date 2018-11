Do sieci trafił fragment nowego singla Dody. Utwór "Nie wolno płakać" wykona po raz pierwszy na żywo w sobotnim (1 grudnia) finale "The Voice of Poland".

Doda zaprezentuje nową piosenkę w finale "The Voice of Poland" AKPA

Jak już zapowiadaliśmy, na nowej płycie Dody mają znaleźć się nowe interpretacje ulubionych piosenek zmarłej w połowie tego roku babci wokalistki - Pelagii.

Wokalistka była bardzo z nią związana. Dwa tygodnie po jej śmierci odszedł także pies Bandzior, który towarzyszył Dodzie przez 13 lat.

Pozostająca w żałobie Dorota Rabczewska odwołała kilka koncertów i przerwała pracę nad nową płytą. Zrezygnowała też z koncertu Guns N' Roses w Chorzowie, na który otrzymała zaproszenie od samego Slasha.

"Obiecałam babci, że nagram płytę w jej guście, czyli z orkiestrą i zaśpiewaną dojrzale, tak jak wtedy, gdy na festiwalu w Opolu wykonałam 'Niech żyje bal'" - mówiła Doda w rozmowie z magazynem "Party".

Na album mają trafić takie utwory, jak m.in. "Gram o wszystko" Ewy Bem oraz "A gdzie siódme niebo" Maryli Rodowicz.

W finale "The Voice of Poland" (sobota 1 grudnia) Doda premierowo zaprezentuje nowy singel "Nie wolno płakać". Na swoim instagramowym profilu ujawniła okładkę i refren nowej piosenki, którą nagrała dla swojej babci.



Premiera nowego wydawnictwa zaplanowana jest na 25 stycznia 2019 roku.

W mediach społecznościowych możemy także zobaczyć zdjęcia z planu teledysku "Nie wolno płakać", którego reżyserem jest Konrad Aksinowicz.

Dotychczasowy solowy dorobek Dody to zaledwie dwie studyjne płyty "Diamond Bitch" (2007) i "7 pokus głównych" (2011). W 2016 r. reaktywowała z gitarzystą Tomkiem Lubertem zespół Virgin, który przypomniał o sobie po 10 latach płytą "Choni".

