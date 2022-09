"Doda. 12 kroków do miłości". Z kim Doda była na randce?

Jakub skończył ekonomię, przez lata był prezesem, pracował w korporacji. Zarabiał duże pieniądze i wydawał je na podróże. Zmienił swoje życie po śmierci ojca. W rodzinie Jakuba było wiele przypadków nowotworów, cztery zakończyły się śmiercią. Do dało mu impuls, by zając się produkcją preparatów prozdrowotnych.

Randka z Jakubem odbyła się w eleganckiej restauracji, gdzie Doda zjadła swój posiłek i miała wielka ochotę dokończyć także posiłek kandydata. Niestety, Jakub nie dał jej tej szansy, co bardzo nie spodobało się Dodzie. Spotkanie rozwijało się obiecująco ale do czasu.

Reklama

W pewnym momencie Jakub przyznał, że raz na tydzień lubi zjeść w fast foodzie. To w zasadzie przekreśliło jego szanse u piosenkarki.

Spotkanie z 38-letnim Danielem odbyło się w plenerze. Razem z Dodą jeździli konno, jednak artystka żałowała, że nie na jednym koniu. Przystojny biznesmen jest weganinem, co zostało dobrze przyjęte przez Dodę. Nieco słabiej wypadł, gdy nie zdecydował się skoczyć przez ognisko, co zaproponowała Doda. Czy któryś z kandydatów spotka się z Dodą ponownie?

Zdjęcie / Polsat

"Doda. 12 kroków do miłości" - o co chodzi w programie?

"Doda. 12 kroków do miłości" to program, w którym tytułowa bohaterka ma znaleźć partnera życiowego. Nie jest to jednak typowy reality show, tylko wyjątkowy eksperyment psychologiczny. Wzięcie udziału w programie wymagało od Dody niezwykłej szczerości, spojrzenia na siebie z dystansu, jasnego wyartykułowania własnych oczekiwań i przyznania się do błędów.



W gabinecie u psychologa Leszka Mellibrudy, Doda omawia spotkania w mężczyznami, którzy zgłosili się do programu i mówi, czego oczekuje od facetów i jak wyobraża sobie relację. To trudne, czasem bolesne rozmowy. Doda zdobywa się na refleksje na temat swoich dotychczasowych związków.



Pierwszy odcinek został wyemitowany w sobotę, 3 września, na antenie telewizji Polsat. Wokalistka pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z oficjalnej premiery programu. "Cała ja. Po prostu ja. Bądźcie dla mnie łaskawi, bo pokazałam całe serce" - pisała.



Czytaj także: