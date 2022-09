Doda pozuje w kusej sukience. Fani zasypali ją komplementami

"Doda. 12 kroków do miłości" to program, w którym tytułowa bohaterka ma znaleźć partnera życiowego. Nie jest to jednak typowy reality show, tylko wyjątkowy eksperyment psychologiczny. Wzięcie udziału w programie wymagało od Dody niezwykłej szczerości, spojrzenia na siebie z dystansu, jasnego wyartykułowania własnych oczekiwań i przyznania się do błędów.



W gabinecie u psychologa Leszka Mellibrudy, Doda omawia spotkania w mężczyznami, którzy zgłosili się do programu i mówi, czego oczekuje od facetów i jak wyobraża sobie relację. To trudne, czasem bolesne rozmowy. Doda zdobywa się na refleksje na temat swoich dotychczasowych związków.



Pierwszy odcinek został wyemitowany w sobotę, 3 września, na antenie telewizji Polsat. Wokalistka pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z oficjalnej premiery programu. "Cała ja. Po prostu ja. Bądźcie dla mnie łaskawi, bo pokazałam całe serce" - pisała.

Premierowy odcinek wzbudził duże emocje, podobnie jak kreacja, w której Doda zaprezentowała się na ściance. "Żyleta", "Ale dżaga", "Doda jak zwykle piękna" - zachwycali się. Starali się również wesprzeć wokalistkę, która przyznała, że bardzo stresuje się programem. "Jesteś sztos kobitka, nie zmieniaj się", "Od zawsze kibicuję. Od zawsze trzymam kciuki. Wszystko będzie super" - komentowali.