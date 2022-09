Pierwszym kandydatem był 38-letni Dariusz, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, ale też zapalony golfista. Randka odbyła się oczywiście na polu golfowym, gdzie piosenkarka uczyła się podstaw tej gry.

Dariusz, rozwodnik, ojciec dwóch synów w głębi duszy marzy o romantycznej miłości. W Dorocie intrygował go jej odważny sposób bycia i magnetyczny urok.

Niestety - Dodzie nie spodobało się, że nie był nią wystarczająco zainteresowany.



Drugi kandydat, 43-letni Aleksander dzieciństwo spędził w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Kocha naukę i sztukę filmową, buduje pierwszy polski obiektyw filmowy. Randka odbyła się u niego w domu w zaskakującym, trzyosobowym składzie. Dodzie i Aleksandrowi towarzyszył kolega Aleksandra - Filip. I to z nim, a nie z Aleksandrem gwieździe rozmawiało się lepiej.

W gabinecie u psychologa, Leszka Mellibrudy, Doda nie przebierając w słowach powiedziała, co jej się nie podobało. "Była to dla mnie strata czasu jego i moja" - powiedziała o pierwszej randce. "Było mi go szkoda" - dodała.



"Nie będę kontynuować tego programu" - zagroziła w pewnym momencie. "Niczego się nie nauczę, bo nie zbuduje nawet pół relacji z kimś, kto mi się nie podoba. Żadnych emocji we mnie nie wzbudza" - mówiła wzburzona.