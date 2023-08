Tribbs kilkukrotnie podbił już serca słuchaczy swoimi nietypowymi remiksami i coverami największych polskich hitów, w tym m.in. "Ostatni raz zatańczysz ze mną" i "Krakowskiego Spleenu". Tym razem podjął się stworzenia re-worku wydanego w 2003 roku klasyka Reni Jusis - "Kiedyś cię znajdę".

Reni wyraziła wsparcie wobec nowej wersji utworu i zaproponowała swój udział w teledysku utrzymanym w mrocznym klimacie.

Reni Jusis uważała "Kiedyś cię znajdę" za swoją najgorszą piosenkę

Singel "Kiedyś cię znajdę" swoją premierę miał w 2003 roku i promował czwarty album wokalistki i kompozytorki pt. "Trans Misja". Jusis napisała tekst i muzykę do utworu. Sama płyta okazała się wielkim komercyjnym hitem, a utwór z miejsca stał się hitem radiostacji w całej Polsce.

Wiele lat po premierze Jusis w rozmowie z Marcinem Oprychałem w RMF FM przyznała, że nie do końca była fanką własnej kompozycji i tego, że została ona pierwszym singlem.

"Ja miałam takiego kaca moralnego: 'Boże, to najprostsza piosenka z tej płyty, dlaczego taką najgorszą piosenkę wybrali w sumie?'. Oczywiście, z założenia nie piszę złych piosenek na płytę, ale ona wydawała mi się taka, że mogli wybrać jakąś ambitniejszą" - wspominała.

"Miałam na początku taki dyskomfort, że ta piosenka będzie reprezentowała moją płytę. Wydawało mi się, że ludzie źle ją odbiorą. I jest dowód na to, jak my - artyści, niewiele wiemy o promocji i o tym, co podoba się publiczności" - dodała.



Clip Reni Jusis Kiedyś Cię Znajdę

Kim jest Tribbs?

Mikołaj "Tribbs" Trybulec współtworzy duet Linia Nocna. Od pewnego czasu prezentuje polskie klasyki w odświeżonej wersji. W dorobku ma m.in. "Bal wszystkich świętych" Budki Suflera (32 mln odsłon), "Dzieci wybiegły" Elektrycznych Gitar, ale największą furorę zrobił utwór "Ostatni raz zatańczysz ze mną" Krzysztofa Krawczyka nagrany z wsparciem Kubańczyka (81 mln).

Jako kompozytor i producent pracował z m.in. Mariną, Sound’n’Grace, Margaret, Ewą Farną, Viki Gabor, Roksaną Węgiel i Eweliną Lisowską. Współtworzył też eurowizyjne piosenki dla m.in. Vincenta Bueno z Austrii, Krystiana Ochmana oraz Lake Malawi z Czech. W tym roku do finału Eurowizji awansowały dwa utwory, przy których się udzielał - "Solo" reprezentującej Polskę Blanki oraz "Watergun" Remo Forrera ze Szwajcarii.