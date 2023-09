Display Of Decay przed premierą albumu "Vitriol"

Miks i mastering czwartego longplaya Display Of Decay wykonał Christian Donaldson, gitarzysta kanadyjskiego Cryptopsy. W produkcję "Vitriol" zaangażowany był również Dominic Grimard, basista Ion Dissonance. Okładkę zaprojektował amerykański artysta Caelan Stokkermans.

Pierwsza od pięciu lat płyta Kanadyjczyków trafi do sprzedaży 20 października. Jej wydaniem zajmie się kalifornijska Gore House Productions (CD, na winylu, drogą elektroniczną).



Nowe dokonanie Display Of Decay pilotuje numer "The Butcher". Możecie go posłuchać poniżej:

Clip Display of Decay The Butcher (Lyric Video)

Display Of Decay - szczegóły płyty "Vitriol" (tracklista):

1. "Malicious Motorcide"

2. "The Butcher"

3. "Legion Of Doom"

4. "Familial Feast"

5. "Harbinger"

6. "Hot Lead Vengeance"

7. "Slaughtercast"

8. "Vitriol".