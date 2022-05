Piosenka "Ja dla Ciebie, ty dla mnie" światło dzienne ujrzała w 2017 roku. Teledysk do przeboju zespołu Classic w ciągu prawie pięciu lat od premiery utworu na Youtube obejrzano ponad 34 miliony razy.

Dzięki popularności, piosenka stała się obowiązkowym elementem wielu wesel. Tym razem jednak można było usłyszeć ją podczas pierwszej komunii świętej. Co więcej, zaśpiewały ją dzieci. Wszystko miało miejsce w Rozogach (powiat szczycieński).

Nagranie na TikToku obejrzano 1,3 miliona razy i stało się hitem serwisu. Było też szeroko komentowane.



Disco polo w kościele. Internauci skonsternowani

"Co to jest za nowa moda, o co tu chodzi?", "Chyba dużo się zmieniło od czasów mojej komunii", "Błagam, niech ktoś powie, że ta piosenka jest podłożona pod ten filmik", "To żart. Disco polo na komunii...", "Jak moje dziecko będzie szło do komunii, to wyczuwam 'Cztery osiemnastki'", "Jeszcze ze dwa lata i Cypis wjedzie na salony" - komentowali internauci.

Jak to w przypadku kontrowersyjnej sprawy, pojawiły się też głosy broniące takich piosenek w kościele.

A ja jestem za. Byłam na tej komunii. Pięknie", "Nie rozumiem oburzenia ludzi. W końcu coś innego, więc mega", "Lepsze to niż wiecznie żałobne pieśni", "Słowa się zgadzają. Super pomysł" - pisali zwolennicy disco polo w kościele.