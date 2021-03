Disco Polo Music z trzema nowymi programami: "Czym chata bogata", czyli gwiazdy pokazują swoje domy

Od najbliższej soboty (20 marca) na antenie Disco Polo Music pojawią się trzy nowe programy oraz trzy wyjątkowe kontynuacje. Co czeka fanów disco polo?

Dziewczyny z Top Girls pojawią się w m.in. w programie "Ostre pytania" w Disco Polo Music /Jan Bielecki /East News

Stacja Disco Polo Music przygotowała dla swoich widzów trzy nowe programy, których premiery pojawiać się będą na antenie w każdą sobotę oraz odświeża swoje trzy stałe, kultowe pozycje, które zaskoczą świeżością i energią.

Oto wiosenne nowości w ramówce:



"Czym chata bogata" - sobota, godz. 11:00

Chcesz zobaczyć, jak wyglądają domy gwiazd disco i co jest w ich najcenniejsze? Jesteś ciekawy, jak wyglądają ich garderoby? Albo co mają w lodówce? Marcin Kotyński otwiera drzwi do domów gwiazd disco polo i sprawdza co jest w środku. W planach m.in. odwiedziny u Radka Liszewskiego z zespołu Weekend.

"Nie ma cwaniaka na discopolaka" - sobota, godz. 11:30



Gwiazdy disco polo stawiają czoła wyzwaniom jakie przygotował dla nich prowadzący Wojtek Kaczmarczyk. Konkurencje z jakimi przyjdzie im się zmierzyć będą czasem zabawne, czasem łatwe, a czasem ekstremalne. Wśród gwiazd pojawi się m.in. Marek Gwiazdowski z grupy MIG.

"Ostre pytania" - sobota, godz. 15:00

Gwiazdy disco polo w ogniu pytań Kasi Morawskiej. Takich pytań jeszcze nikt nie zadał. Czasem niezręcznie a czasem bardzo osobiście. Nie zabraknie też muzyki od uczestników, wśród których znajdą się m.in. dziewczyny z Top Girls, Kuba Urbański z formacji Playboys, czy duet Long & Junior.

Kontynuacje:

"Disco Polo Life" - środa-niedziela, godz. 17:00

Ulubiony magazyn muzyczny widzów Disco Polo Music w nowej scenografii. Prowadzący Marcin Kotyński zaprezentuje gorące nowości, disco debiuty, wielkie przeboje. Nie zabraknie również świeżych plotek oraz świata disco polo od kuchni.

Wideo Disco Polo Life - odc. 1547 (Disco Polo Music/Ipla)

Top 10 lista przebojów - środa-niedziela, godz. 18:00

Wojtek Kaczmarczyk prezentuje 10 popularnych przebojów, które skradły serca widzów w głosowaniu sms. Nowa oprawa graficzna, same hity i dobra energia to cechy, które nadają charakteru tej codziennej liście przebojów.



Imperium disco polo - niedziela, godz. 11:00



Nowy sezon, nowe ciekawe tematy i mnóstwo gwiazd disco. Prowadzący zapytają uczestników m.in. o fenomen zespołu Boys, jakie odkryli hity w trakcie pandemii, co myślą o inspiracjach i zapożyczeniach z innych gatunków, a także powspominają stare, dobre hity z lat 90.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Miller: Doszedłem do czegoś. Większość gwiazd disco polo nie potrafi słuchać o sobie prawdy Newseria Lifestyle

Ponadto codziennie, na antenie Disco Polo Music znajdą się różnorodne bloki muzyczne, w których każdy fan disco znajdzie coś dla siebie - piosenki wprawiające w nastrój na dobry początek dnia, przeboje weselne, hity, które podbiły listy przebojów, czy nowości, które za chwilę będą na ustach wszystkich! A w piątek i sobotę nie zabraknie również weekendowych wieczornych pasm imprezowych.