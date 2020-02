Diego Farias nie żyje. Były gitarzysta Volume miał 27 lat

Diego Farias, założyciel metalcore'owej kapeli Volume, zmarł na początku lutego w wieku 27 lat. Nieznana jest przyczyna śmierci muzyka.

Diego Farias miał 27 lat /

Tragiczne wieści o śmierci 27-letniego gitarzysty przekazała jego rodzina.



Reklama

"Spoczywaj w pokoju mój bracie Diego. Kocham cię i nie wierzę w to, co piszę. Koncertowaliśmy na całym świecie i żyliśmy marzeniami" - napisał na Twitterze jego brat, Gus Farias, który niedawno razem z Diego odszedł ze składu Volume.

Diego Farias był założycielem grupy Volume, w którym pełnił funkcję gitarzysty i producenta. Jego brat był natomiast wokalistą formacji. Zespół nagrał trzy albumy studyjne i dwie EP-ki.



Diego zdecydował się opuścić szeregi składu pod koniec stycznia 2020 roku, Gus zrobił to miesiąc wcześniej.



Wideo Volumes - Feels Good (Official Music Video)

W tamtym czasie członkowie Volume oświadczyli, że Diego Farias nie został wyrzucony z zespołu, a rozstanie w pokojowej atmosferze nastąpiło po tym, jak producent i gitarzysta nie chciał ruszyć w kolejną trasę i nie widział możliwości tworzenia dla grupy. "Życzymy Diego powodzenia i wiemy, ze jest na dobrej drodze" - napisali w mediach społecznościowych.



Wideo Unleash Your Creativity - Diego Farias of Volumes

Po śmierci muzyka jego koledzy z byłego zespołu wystosowali komunikat.

"Jesteśmy absolutnie załamani w związku z odejściem Diego Fariasa. Staramy się temu sprostać, jednak nadal nie możemy uwierzyć w to, co się stało. Kierujemy naszą miłość i myśli do braci Diego, jego rodziców i całej rodziny" - czytamy.