Wielkimi krokami zbliżają się centralne obchody platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II. Z tej okazji na początku czerwca odbędzie się tam wiele szumnie zapowiadanych uroczystości. Udział w obchodach zapowiedzieli już słynni hollywoodzcy gwiazdorzy - wcielająca się w przeszłości w królową na ekranie Helen Mirren oraz Tom Cruise, który będzie pełnił funkcję prezentera. Filmowy Pete "Maverick" Mitchell zdążył już podpaść angielskim fanom, gdy podczas telewizyjnego programu nagranego na okoliczność jubileuszu królowej, zamiast o Elżbiecie II rozprawiał głównie o swoim nowym filmie.

Jedną z nadchodzących atrakcji będzie także uroczysty koncert, który ma się odbyć 4 czerwca na terenie Pałacu Buckingham. Tuż przy słynnej rzeźbie Victoria Memorial rozstawiona zostanie ogromna scena, na której pojawią się m.in. Queen, Duran Duran i Andrea Bocelli.

Jak donosi "The Times", największą gwiazdą będzie Diana Ross, która Wielkiej Brytanii nie odwiedziła od 2007 roku. Legendarna artystka po raz ostatni wystąpiła tam w ramach europejskiej części jej światowej trasy koncertowej "I Love You Tour". Ross planuje najwyraźniej nadrobić zaległości. Udział w koncercie "The Queen’s Platinum Jubilee Concert" zbiegnie się bowiem w czasie z rozpoczynającą się 10 czerwca trasą po Europie. Inauguracyjne muzyczne show 78-letnia piosenkarka da w walijskim mieście Cardiff.

Zbliżający się koncert na część Elżbiety II zostanie wyemitowany przez BBC. Wkrótce ruszyć ma sprzedaż biletów na to wydarzenie. Na pierwszy weekend czerwca zaplanowano szereg innych wydarzeń, takich jak parada Trooping the Colour, wyścig konny Epsom Derby czy garden party w ogrodach Pałacu Buckingham. W ramach Big Jubilee Lunche ma natomiast zostać pobity rekord Guinnesa na najdłuższą imprezę uliczną. "Spodziewamy się, że ponad dziesięć milionów ludzi z całej Wielkiej Brytanii dołączy do naszych uroczystości, aby wspólnie świętować, bawić się i dzielić wspaniałym jedzeniem" - zachęcają organizatorzy.