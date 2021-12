Destruction: Moc i adrenalina (nowa płyta "Diabolical")

Poza 12 autorskimi kompozycjami, na płycie "Diabolical" usłyszymy przeróbkę "City Baby Attacked By Rats" GBH, która - jak czytamy - łączy w sobie surowość hardcore / punka z brutalną siłą thrash metalu.



"'Diabolical' to album skrajności. Wszystko na nim jest brutalniejsze i bardziej techniczne, a zarazem bardziej melodyjne i do rzeczy. To rasowy i niszczycielski album Destruction bez żadnych sztuczek, pełen mocy i adrenaliny" - o nowej płycie powiedział Martin Furia, pochodzący z Argentyny, ale mieszkający w Belgii, nowy gitarzysta zespołu, który dołączył do składu w tym roku w miejsce Michaela "Mike'a" Sifringera, współzałożyciela Destruction.



Nowy longplay Destruction promuje już teledysk do tytułowego utworu "Diabolical".



"Uwielbiam tytułowy numer z nowej płyty, jest symboliczny dla tego albumu, czysto oldskulowy i napastliwy thrash metal! Zależało nam na wideoklipie, który ukazywałby nasze charakterystyczne cechy, nie mogło więc zabraknąć (zespołowej maskotki) Mad Butchera! To dopiero druga jego obecność w teledysku Destruction, za to bez wątpienia najwybitniejsza" - przypomniał Schmier, grający na basie wokalista pionierów thrashu zza naszej zachodniej granicy.

"Diabolical" trafi na rynek 8 kwietnia 2022 roku nakładem austriackiej Napalm Records. Materiał dostępny będzie cyfrowo, na CD (w tym w pakiecie z koszulką i popiersiem Mad Butchera) oraz w kilku edycjach winylowych.



Wideoklip "Diabolical" Destruction możecie zobaczyć poniżej:



Oto lista utworów albumu "Diabolical":

1. "Under The Spell"

2. "Diabolical"

3. "No Faith In Humanity"

4. "Repent Your Sins"

5. "Hope Dies Last"

6. "The Last Of A Dying Breed"

7. "State Of Apathy"

8. "Tormented Soul"

9. "Servant Of The Beast"

10. "The Lonely Wolf"

11. "Ghost From The Past"

12. "Whorefication"

13. "City Baby Attacked By Rats" (przeróbka GBH).