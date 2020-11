"Despacito" zdetronizowane. Oto nowy najpopularniejszy film na Youtube!

Na szczycie najczęściej oglądanych materiałów wideo na Youtube doszło do zaskakującej zmiany. "Despacito" Luisa Fonsiego i Daddy Yankee'ego zostało wyprzedzone przez piosenkę "Baby Shark Dance".

Utwór Luisa Fonsiego "Despacito" (z gościnnym udziałem Daddy Yankee'ego) ukazał się w sieci 12 stycznia 2017.



Teledysk w błyskawicznym tempie stał się najczęściej oglądanym materiałem wideo na Youtube, a także przebił barierę trzech miliardów wyświetleń (aby to osiągnąć potrzebował do tego 204 dni). W październiku 2017 roku pękła kolejna bariera. Po dziewięciu miesiącach przebój na YT miał już cztery miliardy wyświetleń.



Na początku kwietnia 2018 roku hit pobił kolejny rekord - zdobył pięć miliardów wyświetleń w serwisie. Kolejne bariera, czyli sześć miliardów pękła 24 lutego 2019 roku. W tym roku przebój latynoskich gwiazdorów przebił siedem miliardów odsłon na Youtube.

Jednocześnie piosenka spadła na drugie miejsce najpopularniejszych materiałów wideo na Youtube. Po 1186 dniach teledysk został zdetronizowany przez piosenkę dla dzieci "Baby Shark", która obecnie ma 7,04 miliarda wyświetleń ("Despacito" obejrzano do tej pory 7,037 mld razy).

Piosenka "Baby Shark Dance" do sieci trafiła w czerwcu 2016 roku i wyprodukowana została przez koreańską firmę edukacyjną Pinkfonkg.

Piosenkę wykonuje 10-letnia wokalistka Hope Segoine. Na początku utworu słyszymy IX symfonię e-moll "Z Nowego Świata" Antonina Dvoraka (przypominająca motyw muzyczny z filmu "Szczęki").



Wideo