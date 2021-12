Deserted Fear: Sprawdź nowy singel "Part Of The End"

Poznaliśmy też szczegóły związane z wersjami, w jakich dostępny będzie piąty album podopiecznych Century Media Records.

Materiał trafi do sprzedaży w czterech edycjach winylowych (każda z plakatem), jako CD w digipacku oraz drogą elektroniczną. Pierwsze tłoczenie wersji CD wzbogacone zostanie o wydane 1 września single "Funeral Of The Earth" i "Artifacts Of The Black Rain" (przeróbka In Flames) oraz specjalną podkładkę po szklankę.

Na pierwszy singel z albumu "Doomsday" wybrano numer "Part Of The End", do którego powstał wideoklip w reżyserii Mirko Witzki (Witzki Visions). Możecie go zobaczyć poniżej:

Wideo youtube

Oto program longplaya “Doomsday":

1. “Intro"

2. “Part Of The End"

3. “Idols Of Triumph"

4. “Follow The Light That Blinds"

5. “Fall From Grace"

6. “At Its End"

7. “Reborn Paradise"

8. “The One Desire"

9. “Call Of Emptiness"

10. “Voices Of Fire"

11. “Doomsday"