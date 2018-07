Deraptors i "Urban Solitude": Tata Robert Gawliński poleca

Poniżej możecie zobaczyć pierwszy teledysk rockowej grupy Deraptors, w skład której wchodzą m.in. synowie Roberta Gawlińskiego z Wilków.

W skład Deraptors wchodzą bliźniacy Emanuel (pierwszy z lewej) i Beniamin Gawlińscy (drugi z prawej) /Konrad Olszewski /materiały prasowe

Początki Deraptors sięgają 2016 r.

Skład grupy tworzą Janek Chrzanowski (wokal), bracia bliźniacy Beniamin Gawliński (gitara) i Emanuel Gawliński (bas) oraz Bartek Jabłoński (perkusja).

Na początku 2014 roku na koncercie charytatywnym w Grodzisku Mazowieckim po raz pierwszy doszło do wspólnego występu Roberta Gawlińskiego seniora i jego synów. Od tego czasu Beniamin był "członkiem dochodzącym" Wilków, coraz częściej zaczął pojawiać się na scenie podczas koncertów grupy. Początkowo wszyscy myśleli, że będzie to zastępstwo za Macieja Gładysza (gitarzysta występował równolegle z Edytą Bartosiewicz), jednak współpraca stawała się coraz bliższa.



Beniamin wziął udział w nagraniu ostatniej studyjnej płyty "Przez dziewczyny" już jako pełnoprawny muzyk Wilków - gra na gitarze akustycznej i klawiszach; śpiewa też chórki.

Pierwszym singlem Deraptors był utwór "Frozen Light", a teraz muzycy prezentują klip "Urban Solitude".



"Panie i Panowie, przedstawiam pierwszy teledysk Deraptors - moi synowie z kumplami - idzie nowe!!!" - zachwala Robert Gawliński.

"Deraptors to tornado zrywające dachy z domów i czapki z głów swoimi energicznymi występami na żywo. Gramy garażowego rocka polanego psychodelicznym sosem z grandżową posypką. Ciężkie brzmienia przeplatają się z pustynnymi wydmami wprowadzając słuchacza w transcendentalny klimat" - piszą o sobie muzycy, a wśród inspiracji wymieniają takie nazwy, jak m.in. Cage The Elephant czy Queens Of The Stone Age.

