Deraptors i "Sny popier*olone". Robert Gawliński: Młodzi rockersi mają dość

"Młodzi rockersi mają dość" - tak Robert Gawliński zaprezentował nowy utwór grupy Deraptors, w skład której wchodzą m.in. jego synowie, na co dzień towarzyszący tacie w zespole Wilki.

W skład grupy Deraptors wchodzi m.in. Beniamin Gawliński /Kamil Piklikiewicz/DDTVN /East News

Początki Deraptors sięgają 2016 r.

Skład grupy tworzą Jan "Karaś" Chrzanowski (wokal), bracia bliźniacy Beniamin Gawliński (gitara) i Emanuel Gawliński (bas), Bartek Jabłoński (perkusja), do których dołączył tajemniczy Mójdruid Mabusta (klawisze).

"Deraptors to tornado zrywające dachy z domów i czapki z głów swoimi energicznymi występami na żywo. Gramy garażowego rocka polanego psychodelicznym sosem z grandżową posypką. Ciężkie brzmienia przeplatają się z pustynnymi wydmami wprowadzając słuchacza w transcendentalny klimat" - piszą o sobie muzycy, a wśród inspiracji wymieniają takie nazwy, jak m.in. Cage The Elephant czy Queens Of The Stone Age.

Obecnie zespół zaprezentował nowy utwór "Sny popier*olone".



"Dawno nas tutaj nie było... ale myślami byliśmy cały czas z Wami. Często gęsto krew nas zalewała, kiedy oglądaliśmy wiadomości, ale i serce rosło, gdy spotykaliśmy na protestach naszych ziomków oraz ludzi potrafiących się wspólnie zjednoczyć w ważnej sprawie. Dawajcie sobie dużo miłości w tych dziwacznych czasach, bo nie chcemy się jutro obudzić w popierdolonym śnie. Słuchajcie, szerujcie, hejtujcie - róbta co chceta" - napisali Deraptors.



Beniamin i Emanuel towarzyszą swojemu tacie Robertowi Gawlińskiemu w zespole Wilki. Formacja niedawno zapowiedziała powrót z hibernacji.

