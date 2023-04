Demolizer: Zobacz teledysk do tytułowego utworu z nowej płyty "Post Necrotic Human"

Nowy materiał thrashmetalowego kwartetu z Kopenhagi nagrano i zmiksowano w studiu Plague. Mastering "Post Necrotic Human" odbył sie w No Masters Voice. Autorem okładki jest chorwacki artysta Andrej Bartulović / All Things Rotten.

Następcę debiutu "Thrashmageddon" z 2020 roku wyda rodzima Mighty Music (CD, na winylu, drogą elektroniczną). Album trafi na rynek 7 lipca.

Duńczycy podzielili się już z fanami tytułowym numerem z longplaya "Post Necrotic Human". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip DEMOLIZER Post Necrotic Human

Na płycie "Post Necrotic Human" znajdziemy 10 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Post Necrotic Human"

2. "Fascist State"

3. "The Butcher"

4. "Crossfire"

5. "Sarnarth"

6. "Killing A Friend"

7. "Day After Day"

8. "The Wheel"

9. "Capital Punishment"

10. "Warmonger".