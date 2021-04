Demi Lovato wydaje album i wraca do tragicznej nocy z 2018 roku

Światowa Gwiazda popu prezentuje wyczekiwany, siódmy album studyjny "Dancing With The Devil… The Art of Starting Over". W klipie do tytułowego utworu artystka odtworzyła wydarzenia z nocy z 2018 roku, kiedy przedawkowała i niemal straciła życie.

Demi Lovato wydała nową płytę /materiały prasowe

Premierze albumu towarzyszy także dokument "Demi Lovato: Dancing With The Devil". Zarówno na płycie, jak i w filmie, Demi Lovato opowiada o swoim przedawkowaniu w 2018, które niemal zakończyło się tragicznie.

Artystka przedstawia także swoją drogę do uzdrowienia oraz jak wygląda jej życie dziś. Za produkcję tego niezwykle osobistego wydawnictwa odpowiadają Demi oraz jej menedżer Scooter Brown.

Demi zaprezentowała klip do tytułowego utworu z płyty, "Dancing With The Devil". W teledysku oglądamy sceny z baru, karetki, szpitala - tym samym gwiazda odwzorowała swoje prawie tragiczne w skutkach przedawkowanie. Lovato tak zadbała o szczegóły, że w wideo ma tę samą kurtkę, fryzurę oraz makijaż co tamtej feralnej nocy. Za reżyserię obrazka odpowiada Michael D. Ratner.

Clip Demi Lovato Dancing With The Devil

W ramach promocji albumu Demi Lovato będzie gościem pierwszej odsłony TikTok Headstream - to nowa funkcja w aplikacji pozwalająca na interaktywne live'y z fanami. W poniedziałek 5 kwietnia pojawi się natomiast na TikTok LIVE stage, by premierowo przedstawić kilka utworów z nowego albumu.

Demi Lovato to jedna z najpopularniejszych popowych artystek. Światową sławę przyniósł jej film Disneya "Camp Rock" z 2008 roku. Dwa lata później do kin trafił sequel, "Camp Rock 2: The Final Jam". Również w 2008 ukazał się debiutancki album Lovato, "Don’t Forget". Następnie artystka wydała jeszcze pięć płyt. Ostatnia z nich, "Tell Me You Love Me", ukazała się w 2017 i przyniosła hit "Sorry Not Sorry". Do innych wielkich przebojów Demi należą "Cool for the Summer", "Heart Attack", "Neon Lights" czy "Really Don’t Care".

Demi Lovato na gali "E! People's Choice Awards". Przyćmiła inne gwiazdy 1 / 10 Demi Lovato była tegoroczną prowadzącą gali "People’s Choice Awards". Wokalistka zaskoczyła już na samym początku imprezy, gdy pojawiła się na scenie w przefarbowanych na blond włosach. Źródło: Getty Images Autor: Christopher Polk udostępnij

Demi Lovato rozpoczęła 2021 rok występem na inauguracji prezydentury Joe Bidena. W 2020 zachwyciła fanów na całym świecie świetnym wykonaniem "Anyone" podczas ceremonii Grammy. Gwiazda zaśpiewała też hymn Stanów Zjednoczonych podczas finału Super Bowl.

Powrót Demi na scenę w 2020 został przypieczętowany premierą singla "I Love Me", jak również duetami z Samem Smithem ("I’m Ready") i Marshmello ("OK Not To Be OK"). Niedawno w serwisach cyfrowych pojawił się "What Other People Say", który Demi nagrała z Samem Fischerem. Dokument "Demi Lovato: Dancing With The Devil" otworzył tegoroczną edycję festiwalu SXSW.