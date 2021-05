Demi Lovato wciąż walczy z zaburzeniami odżywiania

Demi Lovato wyznała, że jej problemy zdrowotne nie minęły. Gwiazda nadal zmaga się z zaburzeniami odżywiania.

Demi Lovato opowiedziała o swoich problemach /materiały prasowe

Przypomnijmy, że problemy natury psychicznej, które również wpłynęły na zaburzenia odżywiania Demi Lovato, zaczęły się już, gdy była nastolatką. Mówiła o tym m.in. w filmie dokumentalnym "Simply Complicated".

Według jej słów bulimia oraz depresja zaczęły się w szkole, po tym, jak inne dzieci zaczęły wyzywać nastolatkę od "grubych szmat". Jej rówieśnicy namawiali ją także do popełnia samobójstwa.



"Zadzwoniłam do mamy, aby odebrała mnie ze szkoły. Właśnie tego dnia rozpoczęły się problemy z odżywianiem" - opowiadała. "Wpadłam w depresję bardzo młodo. Byłam zafascynowana śmiercią i często zastanawiałam się, jak będzie wyglądał mój pogrzeb" - mówiła.



Wychudzona Demi Lovato jako nastolatka. Kadr z dokumentu "Simply Complicated"

Lovato, która miała też w przeszłości problemy z używkami. Jako nastolatka uzależniła się od narkotyków, a powrót do nałogu w 2018 roku prawie ją zabił. Według piosenkarki ciągła dieta, katorżnicze ćwiczenia i liczne zakazy od jej ówczesnego menedżmentu sprawiły, że sięgnęła po narkotyki i alkohol, a to ostatecznie doprowadziło do przedawkowania.

Wokalistka w serialu dokumentalnym "Dancing With The Devil" przyznała, że przestała chorobliwie dbać o swoją sylwetkę i chce czuć się dobrze w swoim ciele. W najnowszym wpisie na Instagramie przyznała jednak, że nadal ma problemy.



"Ciągle walczę. Codziennie. Są okresy, kiedy totalnie zapominam o moich problemach i są momenty, że myślę tylko o tym. Nadal" - napisała.

"Tak właśnie wygląda powrót do zdrowia z zaburzeniami. Nadal mam nadzieję, że kiedyś nie będę o tym myśleć w ogóle" - dodała.