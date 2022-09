Demi Lovato: Trudna przeszłość byłej gwiazdy Disneya

Demi Lovato po raz pierwszy na ekranie mogliśmy zobaczyć w serialu dla dzieci "Barney i przyjaciele". Jednak znacznie większy rozgłos i międzynarodową sławę przyniosły jej liczne, niejednokrotnie główne role w produkcjach Disney Channel. Wystąpiła m.in. w dwóch filmach "Camp Rock" czy serialu "Słoneczna Sony".

Piosenkarka nie ukrywa, że mimo licznych występów telewizyjnych oraz sławie jaką zyskała, za jej uśmiechem kryła się trauma z przeszłości. Demi weszła do świata show-biznesu w bardzo młodym wieku. Dodatkowo już w dzieciństwie przeszła przez piekło sławy i w wieku trzynastu lat sięgnęła po alkohol i narkotyki.

To wszystko odcisnęło piętno na losach artystki. Lovato nie mogła poradzić sobie psychicznie z wieloma sprawami, szybko wpadła w nałogi oraz zaburzenia odżywiania. Kiedy w 2018 roku przedawkowała, po raz pierwszy wyznała swoim fanom z czym się zmaga.

Rok temu powstał dokument "Demi Lovato: Dancing with the Devil", w którym piosenkarka odsłoniła kulisy swojego problemu. Również całą swoją najnowszą płytę "HOLY FVCK" poświęciła tematyce walki z nałogiem i innymi schorzeniami.

"Nie mogę uwierzyć, że nie jestem martwa, ledwo przeżyłam. Udało się, ale jest trudniej oddychać" - śpiewa Demi w piosence "SKIN OF MY TEETH".

W posiadłości znajduje się m.in. sześć sypialni i dziewięć łazienek. To miało być nowe gniazdko Demi Lovato i aktora Maxa Ehricha. Para spotykała się od marca 2020 r., a raptem po czterech miesiącach się zaręczyła. Ehrich przez Lovato został nazwany "miłością jej życia". Szczęście jednak nie trwało zbyt długo - już we wrześniu 2020 r. plotkarskie media poinformowały o zakończeniu ich relacji.

Demi Lovato rezygnuję na stałe z koncertów?

Piosenkarka 13 sierpnia rozpoczęła swoją trasę koncertową, która promuje jej ósmy album "HOLY FVCK". Obejmuje ona jedynie Stany Zjednoczone i część krajów ameryki Południowej, nad czym ubolewa spora część jej europejskich fanów.

Tuż po zakończeniu koncertu w Santiago (Chile), gwiazda dodała na swojej relacji na Instagramie krótki komunikat. Napisała w nim:

"Następna trasa będzie moją ostatnią. Kocham was i dziękuję wam".

Jednak wiadomość błyskawicznie zniknęła z profilu artystki. Tuż po tym dodała relację, w której krytykuje swój głos i prosi fanów, aby ci śpiewali, kiedy zobaczą, że Demi nie daje rady i kieruje mikrofon w ich stronę.

Wszystkie te informacje zaniepokoiły wielbicieli artystki. Chcąc okazać jej swoje wsparcie, zasypali Lovato masą pozytywnych komentarzy. Zadawali również pytania, czy aby na pewno wszystko jest u niej dobrze:

"Dbaj o siebie kochana, jesteśmy tu dla ciebie. Zawsze",

"Jesteś kimś więcej, niż tylko swoim głosem",

"Kocham cię, mam nadzieję, że zaczniesz czuć się lepiej".



Jak myślicie, czy to naprawdę ostatnia trasa koncertowa Demi? Brakowałoby wam jej na scenie?



