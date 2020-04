Demi Lovato i Sam Smith łączą siły (singel "I'm Ready")

17 kwietnia do sieci trafi efekt współpracy Demi Lovato i Sama Smitha. Singel znajdzie się na nowej płycie Smitha, która ma ukazać się jeszcze w tym roku.

Demi Lovato pojawiła się na nowym singlu Sama Smitha /MIGUEL RIOPA / AFP

Do numeru zaprezentowano również okładkę. Według wstępnych informacji utwór miał pojawić się już 27 marca, jednak z nieznanych przyczyn przesunięto go na połowę kwietnia.



Reklama

Opóźnieniu ulegnie również premiera albumu Sama Smitha. Ten ukazać ma się jeszcze w tym roku, chociaż na razie nie ujawniono konkretnej daty (pierwotnie planowano wydać go w maju). Uznano bowiem, że premiera w tak trudnym czasie dla świata jest niestosowna.

"Jestem wychowany na jej piosenkach. Uwielbiam ją. Cieszę się, ze nasza współpraca wypaliła i liczę, że to nie ostatni raz " - mówi Smith o współpracy z Lovato z rozmowie z ET Canada.

Dyskografię Sama Smitha zamyka płyta "The Thrill of It All" z 2017 roku. Demi Lovato ostatni album "Tell Me You Love Me" wypuściła również w 2017 roku.