Demi Lovato i Marshmello w duecie. Zobacz teledysk "Ok Not To Be Ok"

Sama walcząca z problemami natury psychicznej Demi Lovato połączyła siły z producentem Marshmello. Ich wspólny utwór "Ok Not To Be Ok" ukazał się w Światowym Dniu Zapobieganiu Samobójstwom.

Piosenka "Ok Not To Be Ok" powstała we współpracy z organizacją non-profit Hope For The Day walczącej o proaktywne zapobieganie samobójstwom oraz edukację na temat zdrowia psychicznego.

Za nagranie odpowiadają Demi Lovato, Marshmello, Gregory "Aldae" Hein", James Gutch oraz James Nicholas Biley.

W refrenie padają słowa: "Nie zatracaj się w chwili i nie poddawaj, gdy jesteś blisko, wszystko, czego potrzebujesz, to usłyszeć, że jest w porządku nie czuć się dobrze".

Za reżyserię klipu odpowiada Hannah Lux Davis (m.in. Ariana Grande, Drake, Nicki Minaj). W teledysku Demi i Marshmello wracają do lat 90. i budzą się w swoich pokojach z okresu dzieciństwa. Muszą też skonfrontować się z niepewnymi wersjami samych siebie.

Demi Lovato w dokumencie "Simply Complicated" (2017) opowiedziała m.in. o swoich zmaganiach ze zdrowiem psychicznym, a w eseju, który niedawno opublikował "Vogue", pisze o akceptacji przeszłości oraz swoich aspiracjach na przyszłość. Inne single amerykańskiej wokalistki wydane w 2020 roku również stanowią dokument jej drogi. Na początku roku ukazała się ballada "Anyone", a później single "I Love Me" oraz "I'm Ready" w duecie z Samem Smithem - w piosenkach artyści deklarują, że są gotowi, by ich pokochać.

Z kolei Marshmello często w swoich utworach zawiera pozytywny przekaz. W przeboju "Be Kind" z Halsey przypomina fanom, że warto otworzyć się przed najbliższymi i tymi, których kochamy.

"Gdy dwójka tak uznanych artystów mówi, że to zupełnie normalne, gdy czasami czujemy się źle, ten głos jest szczególnie istotny" - podkreślają przedstawiciele organizacji Hope For The Day.