Deimler: Debiutancka płyta gotowa

Płyta "A Thousand Suns" powstała w studiu Moontower pod okiem Javiego Bastarda.

Okładkę debiutanckiego longplaya hiszpański deathmetalowców zaprojektował rodzimy artysta José Antonio Vives.

Materiał ujrzy światło dzienne 19 października pod banderą madryckiej Xtreem Music (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).

Z nową kompozycją "Skull's Smiling" Deimler możecie się zapoznać poniżej:

Wideo DEIMLER - Skull's Smiling [2021]

Oto lista utworów albumu "A Thousand Suns":



1. "A Thousand Suns"

2. "Blessed All Forms..."

3. "The Chosen One"

4. "Skull's Smiling"

5. "Nebuchadnezzar"

6. "The Sentinels"

7. "The Architect..."

8. "...And The Oracle"

9. "Tenth Masters Sections".