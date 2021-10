Dee Pop nie żyje. Perkusista Bush Tetras miał 65 lat

Śmierć muzyka potwierdził jego przedstawiciel Trip Warner. Perkusista zmarł we śnie. Nie ujawniono przyczyny zgonu.

"Dee Pop był kwintesencją Nowego Jorku, dorastała na Forest Hills w Queens i całe życie spędził w tym mieście" - czytamy w oświadczeniu zespołu.

Dee Pop, a właściwie Dimitri Papadopoulos urodził się w 1956 roku. W młodości zafascynowany był m.in. Buddym Richem, Ringo Starrem, Charliem Wattsem a przede wszystkim Tommym Ramone.



W 1979 roku dołączył do zespołu Bush Tetras, który stał się ważnym ogniwem nowojorskiej sceny no wave.

Ponadto muzyk współpracował również m..in.: z Richardem Lloydem, The Gun Club, The Shames, Hanuman Sextet i 1000 Yard Stare.

"Będzie nam go brakowało, tak jak wielu osobom, których inspirował swoją grą. Spoczywaj w pokoju" - napisali członkowie zespołu.

