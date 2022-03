Decapitated: Sprawdź tytułowy utwór z nowej płyty "Cancer Culture"

"Cancer Culture", pierwsza od pięciu lat płyta uznanej groove / deathmetalowej formacji rodem z Krosna, będzie mieć swą premierę 27 maja w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records, a w Polsce nakładem Mystic Production. Wśród szykowanych wersji znajdziemy m.in. CD w digipacku, kilka edycji winylowych oraz kasetę. Następca albumu "Anticult" z 2017 roku będzie też dostępny za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego Decapitated.

Ósmy longplay Decapitated promuje już singel "Cancer Culture".

“Nie było tak łatwo wybrać pierwszego singla z 'Cancer Culture'. Każda kompozycja ma inny klimat, każdą z nich chcielibyśmy wam zaprezentować jak najszybciej. Ponieważ 'Cancer Culture' jest utworem, który otwiera album, uznaliśmy, że będzie to idealny sposób na wprowadzenie was w naszą nową muzykę. Oczekiwania, jeśli chodzi o nową płytę, były ogromne, nagrywanie jej było więc dla nas olbrzymim wyzwaniem. Ale ciężka praca się opłaca" - mówi Wacław "Vogg" Kiełtyka, gitarzysta i lider Decapitated.

Reklama

"Mieliśmy okazję zgromadzić niesamowitych ludzi, którzy zajęli się produkcją i pomogli nam osiągnąć jak najlepszy efekt. Jarek Szubrycht ponownie napisał dla nas niesamowite teksty o dysproporcji między marzeniami, ambicjami i aspiracjami ludzkości. Głównym inżynierem dźwięku był Tomasz Zed Zalewski, David Castillo odpowiada za miks, a Ten Jensen nadał całości ostateczny szlif przy masteringu. Okładkę stworzył Fabio Timpanaro, włoski artysta, którego twórczość doskonale oddaje to, co chcieliśmy przekazać. Tytuł albumu ma znacznie szerszy kontekst, niż to może się na pierwszy rzut oka wydawać. Będziecie zaskoczeni" - dodał Vogg, który od 2019 roku figuruje również w składzie kalifornijskiego Machine Head.

Dodajmy, że w utworze "Hello Death" zaśpiewała gościnnie Tatiana Shmayluk, wokalistka ukraińskiej grupy Jinjer, a w numerze "Iconoclast" usłyszymy Robba Flynna, frontmana Machine Head.

Singla "Cancer Culture" Decapitated możecie posłuchać poniżej:

Wideo Cancer Culture

Oto lista kompozycji albumu "Cancer Culture":

1. "From The Nothingness With Love"

2. "Cancer Culture"

3. "Just A Cigarette"

4. "No Cure"

5. "Hello Death"

6. "Iconoclast"

7. "Suicidal Space Programme"

8. "Locked"

9. "Hours As Battlegrounds"

10. "Last Supper".