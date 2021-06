Dawno niewidziany Jacek Łągwa na zdjęciu z Michałem Wiśniewskim. Jak się zmienił?

Michał Wiśniewski wrzucił na Instagrama wspólne zdjęcie z Jackiem Łągwą. Zobaczcie, jak teraz wygląda dawno niewidziany muzyk Ich Troje.

Jacek Łągwa w 2012 roku /Agnieszka K. Jurek /East News

Łągwa i Michał Wiśniewski poznali się rok przed założeniem Ich Troje - w 1994 roku. Wtedy też stworzyli pierwszy profesjonalny klub karaoke w Polsce.

Od 1995 roku jest członkiem zespołu Ich Troje, w którym jest kompozytorem i aranżerem, a także autorem niektórych tekstów, czasami też wokalistą wspierającym.

Media stale śledzą życie prywatne Michała Wiśniewskiego, nie skupiają się raczej na jego koledze z zespołu. Jednak i u niego dużo się dzieje - w zeszłym wziął ślub z Karoliną Raj, z którą zna się od trzynastu lat. Po ogłoszeniu tej nowiny, fani ruszyli z gratulacjami. Michał Wiśniewski napisał jedynie: "Czas najwyższy. Gratuluje.", nie pojawił się także w gronie gości weselnych.

To podsyciło plotki o możliwym konflikcie Łągwy z Wiśniewskim, co jednak szybko zdementował ten drugi. "Ja mam żonę, Jacek ma żonę, to najlepszy powód, dlaczego nie jesteśmy razem. Nie zawsze pojawiamy się wspólnie. Jubileusz ze względu na pandemię został przesunięty" - powiedział.

Teraz, gdy Ich Troje wróciło do koncertowania, Jacek Łągwa znów pojawił się u boku Wiśniewskiego.

"226 zdjęć na ściance po koncercie potrafi wykończyć każdego. Brawo Jacek. Udało się i zrobiliśmy to z wielką przyjemnością! Bardzo dziękujemy za koncert w Płocku i do zobaczenia 10 lipca w Operze Leśnej" - czytamy w najnowszym poście wokalisty, który obejmuje swojego kolegę z zespołu.