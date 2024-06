Dawid Podsiadło w Gdańsku ma tylu fanów, że musi zagrać drugi koncert

Wszystkie bilety na pierwszy występ Dawida Podsiadło 1 czerwca wyprzedały się błyskawicznie, fani na szczęście mogą liczyć jednak na kolejny występ już 2 czerwca.

Koncert na Polsat Plus Arenie był spektaklem pełnym niespodzianek i wzruszeń.



Dawid Podsiadło w Gdańsku: Koncert, który zostanie w pamięci na długo

Dawid Podsiadło nie zawiódł swoich fanów i jego występ w Gdańsku okazał się prawdziwym show, które na długo pozostanie w pamięci uczestników. Koncert rozpoczął się nostalgicznym fragmentem wywiadu z czasów wydania pierwszej płyty artysty. Następnie publiczność mogła podziwiać gigantyczne wieloryby unoszące się nad trybunami do utworu "Nie ma fal".



Koncert na Polsat Plus Arenie odbył się na tak zwanej "scenie 360 stopni", co pozwoliło na zgromadzenie ponad 41 tysięcy widzów. Tego typu aranżacja sceny stanowiła nie lada wyzwanie logistyczne, ale efekt końcowy przeszedł najśmielsze oczekiwania. Każdy uczestnik miał poczucie, że znajduje się blisko artysty. Podczas koncertu Dawid Podsiadło zaprezentował najnowsze utwory i chętnie dzielił scenę z zaproszonymi gośćmi - lokalnymi muzykami z Trójmiasta. Podsiadło jest showmanem najwyższej klasy, który potrafi porwać tłumy i dostarczyć niezapomnianych wrażeń.

Dawid Podsiadło w Gdańsku - drugi koncert 2 czerwca

Wszystkie bilety na pierwszy występ 1 czerwca wyprzedały się błyskawicznie, na fanów na szczęście czeka drugi koncert 2 czerwca. Odbędzie się on również na Polsat Plus Arenie.



"Trasa stadionowa Dawida Podsiadło to bezdyskusyjnie największe tego typu przedsięwzięcie w historii branży muzycznej w Polsce i jedno z największych w Europie. Jest to wyjątkowo duże wyzwanie pod względem logistycznym i organizacyjnym" - mówi Michał Fałat, producent trasy i prezes agencji East Eventz.





Daty koncertów Dawida Podsiadło:

Polsat Plus Arena Gdańsk - 01/02 czerwca 2024 roku;



ENEA Stadion, Poznań - 15 i 16 czerwca 2024 roku;



Stadion Śląski, Chorzów - 22 i 23 czerwca 2024 roku.